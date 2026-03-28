'Cielito lindo' y juego de luces protagonizan el México Vs Portugal

Uno de los momentos que marcó la reinauguración del Estadio Banorte fue el juego de luces que se vivió en le medio tiempo del partido entre México y Portugal, donde más de 80,000 aficionados cantaron Cielito lindo.

Tras los primeros 45 minutos en el Estadio Banorte, México y Portugal se marcharon a los vestidores de un partido que terminó marcado por el debut de Álvaro Fidalgo con la playera del conjunto tricolor.

Con pulseras que iluminaron el Coloso de Santa Úrsula de verde, blanco y rojo, se entonó el Cielito lindo en un compromiso donde los dirigidos por Javier Aguirre arrancaron con una presión alta que les brindó un par de posibilidades de abrir el marcador, sin embargo, el último toque faltó para desahogar el grito de gol.

Así se vivió el medio tiempo en el Estadio Banorte, mismo que volvió a recibir un partido de Selección Mexicana tras 856 días:

Después de este compromiso, Javier Aguirre y sus dirigidos abandonarán el país para dirigirse a Chicago, donde el martes 31 de marzo enfrentarán a Bélgica en el Soldier Field que tendrá a poco más de 60,000 aficionados esperando por ambos conjuntos.

Bélgica llegará al duelo contra México luego de haber remontado y humillado 5-2 a Estados Unidos, brindando incertidumbre a los comandados por Mauricio Pochettino previo a un Mundial 2026 en donde se medirán a Paraguay, Australia y una nación más por conocer.

BFG