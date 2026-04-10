¡No se guardó nada! Ángel Reyna 'destroza' a Fidalgo: "No hace diferencia en el Tri"

El exfutbolista mexicano Ángel Reyna encendió la polémica al lanzar duras críticas contra Álvaro Fidalgo tras su participación con la Selección Mexicana, abriendo nuevamente el debate en torno al rendimiento de los jugadores naturalizados en el Tri.

El exjugador del Club América cuestionó directamente el desempeño del mediocampista del América, asegurando que no ha logrado marcar diferencia con el combinado nacional, pese al buen nivel que ha mostrado en su club.

Reyna duda del impacto de Fidalgo en el Tri

Mediante publicaciones en Instagram y TikTok, Reyna fue contundente al señalar que Fidalgo no ha cumplido con las expectativas generadas tras su proceso de naturalización y su posterior convocatoria a la Selección Mexicana.

Para el exfutbolista, el mediocampista no ha logrado trasladar su rendimiento en Liga MX al plano internacional, lo que ha generado dudas sobre su rol dentro del equipo nacional.

Críticas a los naturalizados

Reyna también apuntó contra el uso de futbolistas naturalizados en el Tri, asegurando que, desde su perspectiva, se están limitando oportunidades para jugadores mexicanos por nacimiento.

Incluso dejó entrever que algunos de estos elementos no han hecho méritos suficientes para justificar su presencia en el combinado nacional.