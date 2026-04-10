Ni un espacio más en el estacionamiento del Estadio Banorte

Después de la polémica que se suscitó por el precio de un lugar de estacionamiento en el Estadio Banorte para el partido entre América y Cruz Azul de la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX, se informó que no habrá lugares “adicionales” a los espacios que fueron previamente adquiridos a través de la plataforma Fanki.

También se indicó que habrá cierres viales en las inmediaciones del Estadio Banorte, por lo que recomendaron a los aficionados tomar precauciones y planear su llegada de anticipación, considerando el uso de transporte público y otras alternativas movilidad.

Habrá cierres viales alrededor del Estadio Banorte Mexsport

El Estadio Banorte informó que ofrecerá un servicio de ‘Park & Ride’, cuyos detalles se darán a conocer hoy mismo.

“Agradecemos su comprensión y colaboración para asegurar una mejor experiencia para todos. Estas acciones son parte del esquema operativo y de movilidad que la CDMX y el Estadio están realizando en preparación para el Mundial 2026”, indicó.

En su regreso al Coloso de Santa Úrsula, América tratará de revertir los dos últimos partidos que lleva sin victoria, que lo han posicionado en la sexta posición del Clausura 2026 de la Liga MX.

Por su parte, Cruz Azul suma tres partidos sin ganar (2 empates y una derrota) y es sublíder general con 27 unidades.

¿DÓNDE VER EL AMÉRICA – CRUZ AZUL?