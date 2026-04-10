En América revientan contra los rumores hacia Henry Martín

Se hartó de los rumores de un supuesto vestidor roto en el América y una mala relación de Henry Martín con el estratega André Jardine. Sebastián Cáceres despejó el humo previo a uno de los duelos más importantes dentro de la fase regular, el clásico ante Cruz Azul.

“Dejen de inventar cosas porque eso que sacan de Henry (Martín) no tiene nada que ver, lo inventan para generar polémica o justificación”, expresó el defensor de las Águilas del América.

El uruguayo salió a la defensa del histórico goleador del América, quien ha estado de baja por poco más de un mes por lesión.

“Para lo que pasa con Henry que es un tema médico. Él quiere volver, se le ha dificultado y no pasa por otro lado. Lo mejor es dejar de inventar cosas. Si no ha vuelto no es por otra cosa que por su estado físico”, aclaró.

Sobre el momento personal que vive el charrúa con el América y su referencia para la defensa de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026, agradeció al Club América.

“Sin duda es por América. En otro equipo no creo que me hubiesen visto con los ojos que me ven en este equipo. Saben que estoy acostumbrado a jugar con presión, con la intención de siempre ser protagonista y eso a un entrenador le suma mucho, él me lo ha hecho saber. De haber estado en otro equipo se me hubiera hecho mucho más difícil vivir el momento que vivo en Selección”, concluyó.