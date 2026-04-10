La F1 nomina el berrinche de Lawson sobre ‘Checo’

Liam Lawson y Sergio ‘Checo’ Pérez siguen con su rivalidad en la F1. En su regreso del mexicano a la máxima categoría, ya protagonizaron otro roce, cuando el neozelandés hizo un berrinche sobre el mexicano durante el pasado Gran Premio de Australia 2026. El rebase que realizó el piloto de Racing Bulls sobre el tapatío fue incluido entre los más espectaculares del primer mes de la temporada.

En aquella ocasión, el percance se dio en la vuelta 17 del circuito de Albert Park, lo que ocasionó un contacto entre los autos y el berrinche de Lawson.

“Este tipo realmente apesta”, dijo Lawson.

‘Checo’ Pérez lo tomó con humor y se preguntó: “¿qué le está pasando a este tipo? Sólo está perdiendo el tiempo”.

Este rebase fue incluido en la lista de cinco mejores adelantamientos en el inicio de la temporada 2026, donde la F1 abrió la votación para los aficionados.

LOS CINCO MEJORES REBASES DE LA TEMPORADA 2026 DE LA F1:

Liam Lawson vs Sergio ‘Checo’ Pérez / GP de Australia 2026.

Max Verstappen vs. Alexander Albon / GP de Australia 2026.

Esteban Ocon vs. Pierre Gasly / GP de China 2026.

Lewis Hamilton vs. George Russell / GP de China 2026.

Charles Leclerc vs. George Russell / GP de China 2026.

ASÍ VAN LAS VOTACIONES DE LOS CINCO MEJORES REBASES DE LA TEMPORADA 2026:

Así van las votaciones de los rebases del mes en la F1 Captura de pantalla

Los aficionados podrán ejercer su voto en la página oficial de la F1 y tienen hasta el miércoles 15 de abril de 2026.

Kimi Antonelli lidera con 72 puntos el Mundial de Pilotos 2026, seguido de George Russell con 63 unidades y Charles Leclerc con 49.