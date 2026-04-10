Chivas va por cierre histórico; récords que están a su alcance en Liga MX

Chivas no sólo tiene en la mira cerrar el Clausura 2026 con el superliderato, sino que tiene a su alcance varios récords que podría romper en la Liga MX, cuando faltan cuatro jornadas para que termine la Fase regular.

El primer récord que rompería. De llegar a 11 partidos ganados, impondría una marca de triunfos conseguidos en un torneo, puesto que los 10 triunfos que lleva igualó los registros del Clausura 2023, Bicentenario 2010, Clausura 2004 e Invierno 2008.

Chivas está a un triunfo de su primer récord Mexsport

El segundo récord: el de puntos conseguidos. Si llega a 34 unidades, empataría las marcas que consiguió en el Clausura 2023, Clausura 2004, Invierno 1998 y Verano 1997. En los cuatro torneos, llegó a la final.

Chivas podría tener a su primer bicampeón de goleo individual. Armando ‘La Hormiga’ González es el actual líder de goleo con 12 tantos y está cerca de conseguir el bicampeonato, tras el que logró en el Apertura 2025. Joao Pedro le sigue con 11 goles en el actual torneo.

A Chivas le quedan dos partidos de local dentro de la Fase Regular del Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

Asimismo, ‘La Hormiga’ González está a 4 goles de superar la marca de Jaime ‘Pajarito’ González como el máximo goleador de Chivas en una sola temporada futbolística.

El récord de puntos en un torneo corto en Liga MX. Bajo el formato de 17 jornadas, Cruz Azul ostenta la marca con 42 puntos, que consiguió en el Apertura 2024.

Las Chivas están a 2 puntos de asegurar su lugar en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. Actualmente, se ubica en el tercer lugar de la tabla anual con 59 puntos.

EL CALENDARIO QUE LE QUEDA A CHIVAS EN EL CLAUSURA 2026: