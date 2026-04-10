De la Luna al diamante: El histórico regreso de Artemis II paraliza el Citi Field en pleno juego de los Mets

La noche tenía un guion deportivo. Mets enfrentaba a Athletics con desventaja de 1-0. El juego avanzaba sin sobresaltos en el Citi Field. Entonces, la pantalla cambió la escena.

El estadio dejó de mirar al diamante y giró hacia el cielo. Una transmisión que detuvo el ritmo del juego

La organización proyectó en la pantalla gigante el amerizaje de la misión Artemis II. La cápsula descendía en el Pacífico. Las gradas siguieron la secuencia y reacción inmediata.

El momento coincidió con la recta media del encuentro. No alteró el marcador. Sí modificó la atmósfera. El beisbol quedó en pausa visual mientras la transmisión mostraba el contacto con el agua a las 18:07, hora del centro de México. Un regreso histórico en tiempo real

La misión marcó el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. Cuatro astronautas completaron 10 días de recorrido en órbita lunar y retorno a la Tierra.

Reid Wiseman reportó estado estable tras el amerizaje. La comunicación con control confirmó que la tripulación se encontraba en buenas condiciones.

La escena en Citi Field no fue un acto ceremonial. Fue una transmisión en vivo integrada al flujo del evento deportivo. El público reaccionó con aplausos mientras la cápsula era asegurada por equipos de rescate.

Dos narrativas en paralelo

En el campo, el juego siguió su curso con ventaja para Oakland. En las gradas, la atención alternó entre el diamante y la pantalla.

El cruce de escenarios no es habitual. Un partido de temporada regular compartió foco con una misión espacial de alcance histórico. La secuencia unió dos ritmos distintos en un mismo espacio.