No den por muerto al América: Sebastián Cáceres le responde al Cruz Azul

Sebastián Cáceres, defensa del América, hace menos las etiquetas que rodean al Clásico Joven. Incluso advirtió al Cruz Azul que a las Águilas no se les debe dar por muertas para el duelo ni para el torneo Clausura 2026.

“Creo que es difícil dar al América por muerto, lo han hecho en ocasiones y se han llevado una sorpresa”, replicó el charrúa previo al entrenamiento vespertino en Coapa.

A pesar de que La Máquina llega sublíder, con 27 puntos, y el América con diferencia de nueve menos, Sebastián Cáceres dejó ver que los suyos están hechos para encarar la adversidad.

“Es parte de cuando las cosas no se dan, siempre habrá críticas o se siente que las cosas no saldrán a flote y cuando las cosas se dan, se dice que es el mejor equipo. Así son las cosas en América, cuando las cosas no van tan bien como en estos momentos, se desvalora lo que puede lograr el equipo, aunque no se hayan dado los resultados”.

En la serie de advertencias para el cotejo de J-14 del Clausura 2026, Sebastián Cáceres también respondió al defensor cruzazulino Willer Ditta, quien aseguró que el sábado por la noche los celestes se comerán a las Águilas.

“Cuando el equipo no está tan bien, se puede subestimar la capacidad que tiene y pueden surgir estos comentarios. Eso debe de demostrarse en la cancha de parte de ellos o nosotros. Lo que se diga sobra siempre, nosotros preparamos el juego de la mejor forma, es el último día para ultimar detalle y que todo salga bien”.

La presión tentativamente es mayor para el equipo dirigido por André Jardine tras hilar dos clásicos con derrota (Chivas y Pumas, ambos por 1-0).

“No lo hemos planteado, porque no está en nuestros planes perder otro Clásico. Sabemos que es importante ganar por el tema de sumar puntos. Los clásicos son importantes para ganar, porque puede ser una subida de moral para el equipo”.

Sobre el irregular torneo que han protagonizado y los dos partidos al hilo sin ganar (derrota con Pumas y empate con Santos Laguna, además del empate sin goles con Nashville en la Concacaf), Sebastián Cáceres repelió las críticas.

“Es una seguidilla de partidos muy importante, necesitamos seguir sumando puntos porque no estamos en una posición ventajosa, necesitamos ganar, seguir sumando y definir en casa el partido de Conca, es algo muy importante, habrá tiempo para preparar bien. Lo planeamos con anticipación”.

Sobre el retorno del club al Estadio Banorte, el defensor uruguayo calificó de buena decisión encarar los duelos del mes de abril en su casa y poner en pausa la localía del Estadio Ciudad de los Deportes.

“Es muy importante para todos volver a jugar en casa, sentirnos en casa. Será algo muy positivo para todos porque algunos de los nuevos que han llegado no habían jugado en el estadio. Será positivo en todos los sentidos. Que sea el primer partido un Clásico también motiva mucho. Para el grupo sumará mucho volver a jugar en casa. Siempre jugaremos en una cancha en buenas condiciones”.