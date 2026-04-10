‘El inicio de algo muy grande’, apunta Erick Portillo tras histórica medalla para México

Erick Portillo consiguió una medalla de plata histórica para México el pasado 21 de marzo de 2026 en el salto de altura. Para el joven, ese logro sólo es el inicio de algo muy grande, porque no va a parar hasta ser campeón mundial y olímpico.

“He asimilado un poquito más todo, principalmente que es una medalla histórica para México. La gente muy cercana a mí sabe todo lo que he trabajado, lo que me he esforzado por conseguir estos resultados, igual que yo, saben que no es el último, sólo es el inicio de esto.

Sólo el criterio de desempate, separó a Erick Portillo de la medalla de oro Reuters

“Voy a llegar a ser campeón mundial y campeón olímpico. No voy a parar. Sé los voy a seguir compartiendo a todos, hasta, literalmente, llegar a ser campeón mundial y campeón olímpico, es el momento en el que me voy a sentir realizado con lo que hice”, dijo el olímpico de París 2024 en entrevista para Excélsior Digital.

Sólo un desempate separó a Erick Portillo de la medalla de oro. El ucraniano Oleh Doroshchuk registró los mismos 2:30 metros (en su primer intento) para colgarse la presea dorada en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta, en Kujawy Pomorze, Polonia.

ERICK PORTILLO BUSCA INSPIRAR A TRAVÉS DE REDES SOCIALES

En redes sociales, el atleta mexicano difunde varios videos de su preparación para llegar a sus objetivos, además de que busca inspirar a ese niño que le gustaría hacer lo mismo que él.

“Me da risa que gente que me dice: ‘lo has estado atrayendo, manifestando’, justo en mis redes sociales, más que eso, he trabajado para eso. El chiste de subirlo a redes sociales es compartir con la gente, que cualquier persona podemos hacerlo, simplemente proponérmelo y estoy compartiendo mi proceso para que inspire a un niño que quiera hacer lo mismo que yo, y vea que todos ponemos. Me la creo que voy a llegar a eso. Mucha gente llega a no creerme, pero la verdad, estoy tranquilo con que yo me la crea y sé que lo voy a lograr”, señaló.

Erick Portillo difunde su proceso a través de redes sociales. Los objetivos son: ser campeón mundial y olímpico Reuters

Erick Portillo es considerado como una de las estrellas emergentes del atletismo mexicano. Con la marca para conseguir la histórica medalla, superó los 2.28 metros que consiguió en Birmingham World Indoor Tour Final en 2023.

Su camino no ha sido fácil, pero una persona que le ha ayudado a crecer profesionalmente ha sido Edgar Rivera, con el que ha construido una amistad muy sólida.

“Ha estado bien padre compartir todo este tiempo con Edgar. En un principio que él me instruyó a cómo llevar absolutamente todas mis competencias y todo este proceso hacia unos Juegos Olímpicos y competencias en Europa. La verdad me fui sin saber nada, ahí fui descubriendo cómo hacerle y ya después llegó él y me facilitó bastantes cosas. Hemos construido una amistad muy padre, con sus hermanos también. Poder compartir este logro con él que estuvo presente, fue muy padre”, contó.

Erick Portillo destacó que mantuvo la calma Reuters

ERICK PORTILLO MANTUVO LA CALMA ANTE LAS FALLAS

El Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta en Polonia también trajo buenas cosas para Erick Portillo, no sólo por la medalla sino también por la forma en que guardó la calma y disfrutó de la competencia.

“Me gustó mucho la calma que mantuve en todo momento, a pesar de los fauls que haya llevado. Me gustó mucho la manera en la que pude reenfocarme ante cualquier falla. La disfruté mucho, fui muy feliz compitiendo y haciendo esta competencia. Significa mucho esfuerzo, dedicación, años de trabajo, de parte mía, de mi entrenador Lázaro Paz y de todo mi equipo multidisciplinario. Es solo el comienzo de algo muy grande”, señaló.

LA PREPARACIÓN MENTAL DE ERICK PORTILLO

Erick Portillo destacó la fortaleza mental que ha logrado en estos años, pero es un trabajo que ha realizado junto con la psicóloga.

“Sé que mucha gente no se esperaba este resultado ni esta medalla, pero es algo por lo que he trabajado, es algo que sé que puedo hacer. Se trabaja mucho con la psicóloga, mucha visualización, respiraciones, todo un conjunto de estas cosas, más que nada trabajo en mí, me enfoco en creérmela, primero me la creo y después lo veo”, dijo.

El saltador mexicano iniciará la temporada en el mes de junio y está confirmado para participar en la Diamond League.

LOS TRES MEDALLISTAS MUNDIALES INDOOR QUE TIENE MÉXICO: