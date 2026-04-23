Nicolás Larcamón rompe el silencio con David Faitelson: Su verdad tras el despido de Cruz Azul

El proyecto de Nicolás Larcamón en Cruz Azul llegó a su fin de manera abrupta, tras una racha negativa de nueve partidos sin victoria. En un movimiento que sacudió los cimientos de la Liga MX, la directiva de la Máquina decidió cesar al estratega argentino. En el "día después", el técnico platicó en exclusiva con el periodista David Faitelson para Televisa, una charla que ha comenzado a generar ecos en todo el entorno deportivo.

Sobre Víctor Velázquez, Larcamón señaló que sólo tiene admiración y el más profundo de los respetos para el presidente de Cruz Azul:

“Para mí es un líder. Para lo que es la Cooperativa, ha hecho logros en estos últimos años tremendos... Más allá del enojo por la decisión tomada, Velázquez es un referente. Me generó inspiración porque lidera de una forma muy humana”.

En cuanto a las sensaciones sobre su salida de La Noria, el técnico mostró su desacuerdo con los tiempos: “Entiendo que hay que tomar decisiones, pero quedo con una sensación de disconformidad; teníamos mucho que dar en el corto plazo para ponerle valor a nuestro trabajo”.

Uno de los puntos más polémicos de su gestión fue el supuesto reclamo por el regreso del equipo al Estadio Banorte (tras dejar la Ciudad de México). Para muchos analistas, esta fue la gota que derramó el vaso, pero Larcamón aclaró que lo que hizo fue darle voz al sentir de sus futbolistas: “No fue una excusa. Fue una manifestación lógica porque se decidió de última hora que volvíamos para la última fecha, justo después de que las leyendas habían jugado (el partido entre México y Brasil)”.

¿Tienen los directores técnicos siempre las maletas listas? Mexsport

A pesar de que su contratación generó altas expectativas entre la afición cementera, la gestión de Nicolás Larcamón nunca logró consolidarse. La falta de regularidad y un estilo de juego que no convenció a los seguidores fueron los detonantes principales de su salida. Hoy, su paso por el club queda registrado como una apuesta fallida que obliga a Cruz Azul a replantear sus objetivos de forma inmediata para el próximo torneo.

¿Ve Larcamón campeón a Cruz Azul?

Tan lejos y tan cerca, Larcamón señaló que, al conocer al plantel, considera que La Máquina está en condiciones para pelear por el título del Clausura 2026.

"Tiene los recursos sin duda. La unión, la valentía de los chicos, doy fe de que están en condiciones de atacar de lleno la liguilla. Sabemos que la liguilla es un torneo nuevo, nos pasó el semestre pasado y creo que muchos están en condiciones de poder ambicionar más"

Larcamón se va agradecido con Cruz Azul. Mexsport

¿Tiene el técnico siempre las maletas listas?, le preguntó Faitelson al argentino: "En ese sentido no me gusta hacer mucha novela. Somos unos privilegiados, y más si trabajamos en este nivel de clubes. Es mucho más lo positivo que lo difícil que son este tipo de circunstancias. Tengo una familia espectacular que me apoya".

Y, sin embargo, queda una espina clavada en Larcamón: "No te voy a mentir que son horas difíciles por esa sensación de que estábamos tan cerca de probarnos. pero estaré eternamente agradecido a toda la gente que trabaja en el día a día en Cruz Azul".