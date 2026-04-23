La Liga MX se regirá "a la europea"; dueños aprueban nuevo modelo y fechas del Apertura 2026 

La Liga MX ahora gozará de personalidad jurídica con la aprobación por unanimidad de un nuevo modelo de gobierno corporativo, autorizado por la Asamblea Ordinaria. Será un ente con autonomía de sus propios intereses, separado de la Federación Mexicana de Futbol, aunque fungirá como conducto regulador. Un modelo similar al futbol español (LaLiga y la RFEF).

Con la asesoría de diversas firmas de abogados especializadas en derecho deportivo y corporativo, el camino de la Liga MX es la conversión a una Asociación Civil. A su vez, se crearán cuatro comités estratégicos que impulsen su imagen comercial y la competitividad deportiva: Comité Deportivo, Comité Comercial, Comité de Inversión y Certificación, y Comité de Ética y Buen Gobierno.

Con ello, y como siguiente paso de la Liga MX, será la elección de un presidente, en el que Fran Iturbide, Director General de Competencias, Operaciones y Desarrollo de la Liga MX, lleva mano.

Los 18 clubes de Primera División tendrán participación en estos comités que pretenden emular las buenas prácticas de las ligas europeas, para “incorporar mejores prácticas internacionales, incluyendo mecanismos de evaluación y definición de metas para la administración”, según la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

"Estos órganos permitirán institucionalizar procesos, fortalecer la transparencia, establecer controles y fortalecer la toma de decisiones colegiada. El modelo, presentado por el Comisionado de la FMF, incorpora mejores prácticas internacionales, incluyendo mecanismos de evaluación y definición de metas para la administración, consolidando una estructura más profesional, ágil y colaborativa", añade el aviso de la FMF.

¿Cuándo inicia y acaba el torneo Apertura 2026?

La Asamblea, en conjunto con el Director General de Competencias, Operaciones y Desarrollo de la Liga MX, aprobó también las fechas de inicio -se empalma con la recta final de la Copa del Mundo 2026-, Liguilla y de final del torneo Apertura 2026.

El Apertura 2026 comenzará el jueves 16 de julio, días previos a la final de la Copa del Mundo 2026 (19 de julio).

Respecto a la Liguilla, se programó su arranque para el 19 de noviembre al 13 de diciembre, de esta manera la serie final se disputará 10 y 13 de diciembre. Sin embargo, estas fechas sufrirían cambios en caso de que los finalistas disputen la Copa Intercontinental de la FIFA.

Si Toluca o Tigres son finalistas y con boleto a la Copa Intercontinental, la serie final de Liga MX se jugará 24 y 27 de diciembre.

El Campeón de Campeones de la temporada 2025– 2026 se realizará el 25 de julio, por lo que será reprogramada la jornada 2 para los clubes participantes, las cuales la pagarían en la fecha FIFA de septiembre y octubre.

¿Y las multas de la Porcentual?

De manera extraoficial, se acordó que los últimos tres equipos de la Tabla de Cocientes no sufrirán la pena económica de una multa, como en los últimos años tras la desaparición del ascenso y descenso. Con el pleito legal de algunos clubes de Liga de Expansión MX, que acudieron al TAS y a la FIFA, los acuerdos de la categoría se incumplieron, por lo que no procederá más el modelo de subsidio (20 millones de pesos anuales).

Ajustes en transferencias

Otros cambios que se discutieron fueron los ajustes en los procesos de transferencias de jugadores:

Ahora los clubes verán un incremento de días para el periodo de transferencias nacionales. Se eliminan las cinco transferencias adicionales por club, para hacerlas ilimitadas. También hay autorización de realizar transferencias de jugadores menores de edad siempre y cuando tengan contrato profesional.