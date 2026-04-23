Revelan millonario decomiso de mercancía pirata del Mundial 2026

Tras los operativos para incautar mercancía pirata, en puntos estratégicos de la capital, desde el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), se informó que el valor de lo de decomisado supera los 20 millones de pesos.

“Son más de 19 mil productos apócrifos relacionados con marcas deportivas (lo decomisado en Plaza Olimpia). El de Tepito fueron 25 toneladas, unos 15 millones de pesos, y el de ahora en Olimpia fue el de 6 millones de pesos en mercancía asegurada, así seguiremos con los operativos, nosotros en lo administrativo qué es lo que nos compete”, indicó Santiago Nieto Castillo, titular del IMPI.

Nieto Castillo, en sintonía con la protección de propiedades intelectuales rumbo al Mundial 2026, advirtió que la labor de las autoridades mexicanas será exhaustiva durante la Copa Mundial en todos los espacios donde la FIFA esté presente.

“La idea es de un perímetro de 3 kilómetros alrededor de los estadios, se tiene que hacer un operativo para no tener mercancía apócrifa que esté afectando a los patrocinadores del Mundial”, explicó, al tiempo que señaló que la logística se extenderá a los FIFA Fan Fest y demás eventos públicos de las ciudades anfitrionas (CDMX, Guadalajara, Monterrey).

Sobre lo incautado, el titular del IMPI habló del tiempo de destrucción de los artículos incautados y de los entes comerciales afectados.

“Fue la afectación de la FIFA por supuesto con el balón, más bien (la imagen) de la Copa Mundial de la que hoy acabamos de entregar como marca otras marcas deportivas como Adidas, Nike, Puma, Jordan, Umbro... Hicimos el aseguramiento hasta el momento, no se ha acreditado la procedencia lícita de las mercancías, por lo tanto seguimos el procedimiento de su distribución correspondiente en el marco de nuestros compromisos con la FIFA.

“Pensaría que en tres meses debemos estar trabajando en su destrucción y en un caso particular de Tepito vamos a seguir con los operativos durante todo el Mundial, vamos a tener el despliegue en los Fan Fest, en los estadios, para evitar que exista esta figura del mercadeo de emboscada, que es lo que está establecido en la legislación, según la reforma publicada a partir del 1 de abril de este año. Seguiremos también en las visitas de inspección que nos pidan las marcas en cualquier parte de la República Mexicana”.

Sorpresa en Tepito; operan con puertas de alta seguridad

El representante del IMPI, durante el evento de entrega simbólica de marcas famosas "FIFA", "Trofeo de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA", en el Palacio Postal de CDMX, hizo una sorprende revelación sobre la operación de los grupos que se dedican al contrabando de mercancía pirata.

“En el operativo de Tepito se encontraron puertas tipo bóvedas bancarias. No tuvimos orden de cateo con esas puertas, pero es lo que se sigue. Pero hay una transformación enorme en la Fiscalía, sus fiscales especializados que han estado apoyándonos en todo, para poder dar los golpes más certeros dado que nuestra competencia termine en el aseguramiento, pero no pasamos a una instancia penal contra estos grupos que al final del día están distribuyendo mercancía pirata y afectando a los trabajos de mexicanas y mexicanos”, concluyó.