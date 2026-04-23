Pato O’Ward lanza en Wrigley… y le da suerte a Javier Assad en triunfo de Cubs

Pato O’Ward cambió el volante por la pelota… y terminó convertido en amuleto. El piloto mexicano de Arrow McLaren apareció en el diamante del Wrigley Field para realizar el lanzamiento ceremonial, y su visita coincidió con una noche redonda para su compatriota Javier Assad y los Chicago Cubs.

El resultado fue inmediato: victoria en extra innings por 8-7 sobre los Philadelphia Phillies, en un juego que tuvo sello mexicano desde la lomita. Assad, que había sido movido al bullpen tras tres aperturas, respondió con autoridad al nuevo rol al encargarse de la décima entrada, retirando en orden y evitando que el corredor fantasma anotara.

El tijuanense necesitó apenas siete lanzamientos, cuatro de ellos strikes, para colgar el cero en un momento de máxima presión. Fue su segunda victoria de la temporada y la número 20 de su carrera en Grandes Ligas, consolidando una respuesta sólida tras el ajuste en su uso dentro del equipo.

La presencia de O’Ward no pasó desapercibida. Invitado por los Cubs, el mexicano soltó el brazo antes del partido, en medio del parón de la IndyCar Series, y terminó siendo testigo —y casi protagonista indirecto— de una noche perfecta para Chicago.

El desenlace llegó gracias a Dansby Swanson, quien conectó el sencillo de la victoria en la décima entrada para firmar su primer walk-off con los Cubs y completar la barrida sobre Philadelphia. El triunfo extendió la racha de Chicago a nueve juegos, la más larga desde la temporada 2016, cuando rompieron la sequía y se coronaron en la Serie Mundial.

Chicago también presume un paso perfecto en casa, con marca de 7-0 en abril en Wrigley Field, alimentando la narrativa de que todo está saliendo a favor… incluso con un piloto de IndyCar como “refuerzo espiritual”.

Mientras tanto, O’Ward aprovecha el descanso para recargar energías antes de volver a la pista. El regiomontano marcha cuarto en el campeonato de pilotos con 136 puntos, solo por detrás de Alex Palou, Kyle Kirkwood y David Malukas.

Su siguiente reto será el mes más importante del calendario: las 500 Millas de Indianápolis, donde ya suma tres podios, incluidos segundos lugares en 2022 y 2024. Curiosamente, su preparación ha sido poco convencional.

Por lo pronto, en Chicago quedó una certeza: Pato O’Ward no solo compite en pistas… también parece dar suerte en el diamante.