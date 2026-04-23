La Ligue 1 pide a un mexicano para consolidar su crecimiento en nuestro país

La Ligue 1 ya no es una liga lejana para el aficionado mexicano. Hoy tiene audiencia, ritmo y figuras, pero aún le falta un elemento clave para terminar de explotar en el país: un jugador mexicano en sus filas.

Durante el Trophy Tour Ligue 1 en México, Jackie Félix, Andrés González y Roberto Testas, comentaristas de Fox, compartieron su visión sobre el crecimiento del futbol francés y su impacto en la audiencia nacional.

“Falta un mexicano. Cuando hay un jugador mexicano en Europa, automáticamente se voltea a ver esa liga”, señalaron.

La Ligue 1 vive un momento particular. Con el Paris Saint-Germain como campeón de Europa y referente del torneo, el futbol francés ha ganado reflectores a nivel global, aunque su atractivo va más allá de un solo equipo.

“Es una liga que te atrapa cuando la conoces, sobre todo por cómo apuesta por el talento joven. Ves jugadores debutando a los 16, 17 o 18 años constantemente”, explicaron.

Ese enfoque en la formación ha convertido a Francia en una potencia futbolística, algo que también se refleja en su selección, campeona del mundo en 2018 y finalista en 2022.

“Pasó de ser exportadora a ser captadora de talento. Hoy llegan jugadores de muchas partes del mundo y eso eleva el nivel competitivo”, añadieron.

En la cancha, el espectáculo también es un factor clave. Coinciden en que la Ligue 1 ofrece partidos dinámicos, físicos y con ritmo constante, algo que conecta con el espectador actual.

“Es una liga muy rápida, de mucho contacto y donde el juego fluye. Si buscas futbol atractivo, lo encuentras aquí”, destacaron.

Ese crecimiento ya tiene reflejo en números. En México, más de 20 millones de personas conocen la liga, dentro de una base de más de 60 millones de aficionados al futbol, además de un crecimiento sostenido en plataformas digitales.

Sin embargo, el siguiente paso parece claro.

Casos como el de Guillermo Ochoa ayudaron en su momento a abrir mercado, pero hoy ven en nombres como Edson Álvarez, Hirving Lozano o Santiago Giménez a los perfiles ideales para dar ese salto.

“Si llega un mexicano en los próximos años, termina de consolidarse el mercado. La liga ya se consume, pero eso le daría un impulso todavía mayor”, coincidieron.

Mientras tanto, la Ligue 1 sigue creciendo con una fórmula clara: talento joven, diversidad internacional y un futbol cada vez más competitivo.

Pero desde México, el mensaje es directo:

la Ligue 1 ya hizo el trabajo… ahora solo le falta un mexicano.