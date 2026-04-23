Larcamón se va con bronca de Cruz Azul; no comparte la decisión

Nicolás Larcamón dejó las instalaciones de La Noria con bronca. El técnico argentino expresó una sensación inesperada tras la decisión de Cruz Azul de despedirlo y recordó que se va, como el equipo con más puntos en toda la temporada y a unos días de ganar el millón de dólares para la institución.

“La verdad con sensación inesperada, con bronca. La realidad es que hace 19 días defendíamos un invicto de tres meses. Hoy nos vamos como el equipo con más puntos en toda la temporada. Estábamos a cuatro días de lograr ser el mejor equipo de la temporada y ganar un millón de dólares, lo que eso representa para el club.

“Tengo que respetar la decisión, claramente no la entiendo", dijo Larcamón Mexsport

Aparte también con todas las emociones que genera el hecho de la despedida, tan sentida con el grupo, la verdad es que teníamos una relación espectacular. De manera imprevista y, sobre todo, con la bronca también de poder jugarnos nuestra suerte en la Liguilla, es un momento feo que tiene esta profesión”, indicó Nicolás Larcamón a los medios de comunicación que estuvieron presentes en las instalaciones de La Noria.

El originario de Buenos Aires, Argentina, señaló que entiende poco con ese tipo de decisiones, pero ahora le toca asumir. Se dijo agradecido con los aficionados y los jugadores.

“Tengo que respetar la decisión, claramente no la entiendo, no la comparto, no entiendo bien de dónde se define. Entiendo que, escuchando un poco la opinión popular, no dejan de ser proyectos muy grandes para que se definan a partir de cuestiones de días, se tuvieron malos días, pero creo que al final de cuentas había mucho para dar en este corto plazo”, añadió.

El día de ayer, Ricardo ‘El Tuca’ Ferreti expresó que a él le dieron las gracias por la afición.

Cruz Azul es cuarto general del Clausura 2026 de la Liga MX y cerrará la Fase Regular recibiendo al Necaxa en el Estadio Banorte.