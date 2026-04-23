Éxito total para Los Ángeles 2028: se agotaron 4 millones de boletos en la primera fase de venta

El camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 comenzó con un ritmo frenético que supera todas las expectativas. Los organizadores del comité LA28 confirmaron este jueves que se han vendido más de 4 millones de boletos durante el primer lanzamiento. Esta cifra representa un hito, considerando que todavía faltan más de dos años para la ceremonia de apertura, lo que confirma una demanda masiva para los Juegos Olímpicos de Verano.

El entusiasmo por el regreso de la justa olímpica a suelo estadunidense es innegable. Según el comité organizador, el interés global se ha visto reflejado en la rapidez con la que los aficionados han asegurado sus lugares para las diversas disciplinas. Este primer volumen de ventas garantiza un respaldo financiero temprano al tiempo que establece un récord de preventa para una edición olímpica con tanta antelación.

"La respuesta del público es una señal de la pasión que despierta el deporte en Los Ángeles y en todo el mundo", indicaron fuentes del comité. El éxito se atribuye, en parte, a la modernización de los sistemas de adquisición y a la infraestructura ya existente en la ciudad, que permite una planificación más clara para los espectadores.

¿Cómo conseguir boletos para la segunda fase?

LA28 anunció que el registro ya está abierto en el sitio oficial Tickets.LA28.org para el segundo sorteo de boletos. El proceso de registro es fundamental, ya que las ventas oficiales de esta etapa están programadas para comenzar en agosto de 2026.

Esta próxima fase de ventas ofrecerá un nuevo inventario en todos los deportes olímpicos disponibles, y una amplia gama de puntos de precio, buscando que los juegos sean accesibles para diversos presupuestos. Además, se prometen oportunidades exclusivas para eventos de alta demanda como atletismo, natación y la gimnasia.

Desdea ya se calienta el ambiente para LA28 en todos los recintos deportivos. X: @LA28

Así, con la mirada puesta en 2028, los organizadores continúan trabajando para asegurar que la logística y la experiencia del usuario sean impecables. La estrategia de ventas por sorteo busca garantizar la equidad en el acceso a los boletos, evitando el acaparamiento y permitiendo que aficionados de todo el planeta tengan la oportunidad de vivir la experiencia olímpica.

Si planeas asistir, la recomendación es registrarse de inmediato para recibir las actualizaciones y asegurar un lugar en la fila virtual de cara al verano de 2026.