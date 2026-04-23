¿Yosgart Gutiérrez, nuevo DT de Cruz Azul? El mensaje del portero ante la llegada de Joel Huiqui

En el ámbito del futbol mexicano, Yosgart Gutiérrez se reinventó con natutalidad. Conocido como guardián en varios equipos, hoy su nombre se asocia a su condición de exportero y a su capacidad para conectar con la audiencia a través de un estilo auténtico y directo en los medios de comunicación.

En ese sentido, y ante el momento crítico que vive Cruz Azul, el equipo en el que se formara y debutara, Yosgart envió un mensaje tras la sacudida del técnico Nicolás Larcamón y la llegada del nuevo estratega Joel Huiqui.

En su cuenta de Instagram conocida como 'El Re Portero', el sinaloense aparece en una imagen especialmente diseñanda, de manera fake, y le dan la bienvenida como entrenador cementero: "Bienvendio a La Máquina. Yosgart Gutiérrez es nuestro nuevo DT fichado por Cruz Azul. Estategia, liderazgo, pasión, compromiso. Nueva etapa, misma pasión. ¡Vamos, Azul!"

Ya en el post, Yosgart bromea: "No sé qué tal nos vaya, pero los asados no faltarán. No se crean, banda, mi apoyo está con Joel Huiqui".

En esa misma cuenta de Instagram, en la víspera lanzó un dardo a Larcamón: "No sé si sea la mejor decisión a falta de una fecha para jugar la liguilla. Lo que sí sé, y todos lo sabemos, es que La Máquina no juega a nada, no juega absolutamente a nada. Me parece que es un gran equipo, grandes jugadores y Larcamón no ha sabido manejar muy bien este Ferrari azul".

Yosgart Gutiérrez, celeste de corazón. Mexsport

Asimismo, señaló sobre el nuevo técnico celeste: "Entra al quite Huiqui. Mi querido amigo Joel, te deseo todo el éxito, que te vaya muy bien. Somos gente cruzazulina, gente que ama a la institución, entonces esperemos que le vaya muy bien a Joel, que Cruz Azul resurja, que Cruz Azul recobre esa memoria futbolítsica y que pueda ser gran candidato, como debe serlo siempre, gran candidato al título. Así que mucho éxito para Joel Huiqui"

Originario de Sinaloa, Yosgart Gutiérrez construyó una carrera sólida bajo los tres postes, caracterizada por la paciencia y la resiliencia. Su etapa más recordada fue con el Cruz Azul, donde vivió la dualidad del fútbol: la gloria de ser titular en finales (como en el Clausura 2008) y la madurez de aceptar el rol de respaldo cuando fue necesario.

Tras colgar los guantes, Yosgart no se alejó del césped, sino que cambió su perspectiva. Como comentarista de futbol, ha destacado por su capacidad de análisis desde la visión del jugador, pero alejado de los tecnicismos aburridos, estilo que también muestra en sus redes sociales.

Su participación en cadenas y diversos paneles de debate ha sido bien recibida porque habla "el lenguaje del vestidor". Su estilo es una mezcla de crítica frontal y anécdotas vividas.

Hoy, Yosgart Gutiérrez es más que un "exportero". Es un puente entre la vieja guardia del futbol mexicano y las nuevas audiencias digitales. Su transición demuestra que hay vida después del retiro si se tiene la inteligencia para adaptarse.

Ya sea analizando un partido de liguilla o grabando un video para sus miles de seguidores, Yosgart sigue demostrando que tiene "manos seguras", ahora para manejar su carrera en la industria de la comunicación deportiva.