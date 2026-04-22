Expertos revientan a la directiva de Cruz Azul por el despido de Nicolás Larcamón

La noticia cayó como una bomba en la Liga MX. La destitución de Nicolás Larcamón de Cruz Azul, anunciada este miércoles 22 de abril de 2026, no pasó desapercibida para las voces más influyentes del periodismo deportivo. A pesar de que la directiva cementera, encabezada por Iván Alonso, tomó la decisión basándose en una crisis de resultados de nueve partidos sin ganar (contando Concachampions) y el desplome en la tabla general del Clausura 2026, los expertos unificaron criterios en redes sociales para desaprobar la medida de forma contundente. El asombro fue generalizado ante lo que muchos consideraron un movimiento precipitado y visceral a pocos días de la Liguilla.

UN ARRANQUE VISCERAL EN LA NORIA

Uno de los primeros en alzar la voz fue Javier Alarcón, quien a través de su cuenta de X manifestó su total incomprensión ante la medida. Con un tuit publicado a las 1:23 p. m., Alarcón calificó el cese como una falta de coherencia total. "No tiene lógica correr a Larcamón justo ahora. Sería un arranque", escribió de forma tajante. Para el renombrado analista, la decisión carecía de sustento estratégico dado el momento del torneo. Además, dejó una dura reflexión sobre el peso de los momentos puntuales: "¿Metía esa imposible de fallar el Toro, y entonces más o menos todo en orden?". Con esta pregunta, Alarcón expuso que la directiva pudo haber basado su decisión en un fallo individual en la Jornada 16 contra Querétaro, y no en un análisis profundo del proyecto.

En esa misma línea crítica se sumó David Faitelson, quien pasadas las 3:00 p. m. no escatimó en adjetivos para calificar la gestión de la institución. "Increíble lo de Cruz Azul...", comenzó su intervención. El comunicador apuntó directo a la estructura administrativa, una crítica histórica y dolorosa para la afición celeste. "Pueden volver a escribir y reescribir el manual de cómo no debe administrarse un club de futbol...", sentenció con total asombro ante la enésima reestructuración de La Máquina. Sus palabras reflejaron el sentir de que, más allá del técnico, el problema de inestabilidad radica en la toma de decisiones directivas.

¿EL CLUB QUEDÓ GRANDE O EL PROYECTO SE TAMBALEA?

Incluso José Ramón Fernández, quien fue de los que más rápido reportó el cese de "último momento", ofreció un análisis profundo que, aunque duro con el entrenador, también criticó el momento de la decisión. Joserra publicó una imagen del estratega argentino y señaló que "El Club le quedó grande". No obstante, reconoció que las circunstancias de los partidos fueron un factor, mencionando que la racha de juegos sin ganar incluyó "puros empates".

José Ramón Fernández habló del cese de Larcamón. Foto: Redes Sociales

El histórico periodista expuso la contradicción que vive la institución. A pesar de que el propio Fernández admitió que Cruz Azul "está en la parte alta de la tabla", su conclusión fue de alarma: "Se tambalea el proyecto de la Máquina". Sus palabras, sumadas a las de Alarcón y Faitelson, crearon una desaprobación mediática unánime. El cese de Larcamón, a los ojos de los conocedores del futbol, no representa una solución estratégica, sino un síntoma más de un mal institucional crónico que pone en duda la planeación a largo plazo y la capacidad de la directiva para respaldar procesos sólidos en los momentos de crisis.