Mundial 2026: Por qué Estados Unidos verá más partidos gratis que México

El Mundial de 2026 será la coreografía deportiva más ambiciosa que el planeta haya registrado, una expansión de 104 partidos repartidas en tres naciones. Sin embargo, en esta geografía compartida entre México, Estados Unidos y Canadá, la apertura democrática de la pantalla no será equitativa. Mientras el territorio estadunidense se prepara para una oferta histórica de 70 partidos en señal abierta, el público mexicano, anfitrión por tercera de la justa, verá cómo la inmensidad del torneo se fragmenta y se confina tras el muro del streaming y los derechos restringidos.

La cadena Fox anunció este jueves que transmitirá 70 partidos del Mundial 2026 en televisión abierta en Estados Unidos. La cifra representa un récord para la cadena y duplica los 35 encuentros que emitió durante el Mundial de 2022 en Qatar. La cobertura incluirá todos los partidos desde los octavos de final hasta la Final, con excepción de dos duelos de dieciseisavos que se emitirán por FS1, señal que se transmite en televisión de paga.

El torneo de 2026 será el más grande en la historia de la FIFA, con 104 partidos y 48 selecciones, un aumento significativo respecto a los 64 juegos y 32 equipos de la edición anterior. En el caso estadunidense, la totalidad de los encuentros se distribuirá entre Fox y FS1, pero la mayor carga recaerá en señal abierta.

Fox también confirmó que los tes partidos de la fase de grupos de la selección masculina de Estados Unidos se transmitirán por su cadena principal. Además, la empresa programó jornadas estelares desde la fase de grupos, como la triple cartelera del 16 de junio con Francia ante Senegal, Noruega frente a un equipo de repechaje y el duelo entre Argentina y Argelia, con figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi en pantalla abierta.

Eric Shanks, director ejecutivo y productor ejecutivo de Fox Sports, señaló que la cadena será el eje de la cobertura durante los 39 días del torneo, en un verano que estará dominado por el futbol y coincidirá con las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos.

México con menos TV abierta y más streaming

En México, el panorama será distinto. Televisa se consolidó como el socio estratégico principal de la FIFA al contar con los derechos totales del Mundial 2026. Sin embargo, su oferta en televisión abierta será limitada frente al volumen total del torneo.

Canal 5 y Las Estrellas transmitirán 32 partidos, entre ellos el encuentro inaugural, todos los juegos de la Selección Mexicana y la Final. El resto de la cobertura se concentrará en ViX, plataforma que ofrecerá los 104 partidos del Mundial, con alrededor de 72 encuentros exclusivos para suscriptores y sin salida en televisión abierta.

TV Azteca también tendrá presencia en señal abierta con la transmisión de 32 partidos. Su selección incluirá el partido inaugural, los encuentros del Tri y juegos clave de eliminación directa como Octavos, Cuartos y Semifinales, además de la Final.

Un contraste en el acceso al torneo

En Estados Unidos, la mayoría de las fases decisivas del Mundial 2026 se verán sin costo adicional para la audiencia. En México, el acceso completo al torneo requerirá una suscripción digital, incluso para un Mundial que se jugará parcialmente en territorio nacional.

El reparto de derechos confirma una tendencia creciente en el mercado mexicano, donde el streaming se convierte en la vía principal para los grandes eventos deportivos.