Messi cumplió el sueño de 'Pol', joven que narró desde un cerro

Lionel Messi le cumplió el sueño a Cliver Huamán, mejor conocido como ‘Pol Deportes’ y quien se hizo viral por narrar la final de la Copa Libertadores desde el cerro de Ate. El argentino se detuvo para firmarle una playera del Inter de Miami, previo al partido amistoso entre el Alianza Lima y el cuadro de la MLS en el Estadio Alejandro Villanueva.

“Que me firmara la camiseta. Este año no pensaba ver a Leo jugando un partido, pero gracias a todos me están cumpliendo un sueño y también de a poco me estoy acoplando en este mundo del periodismo, muy feliz de lo que estoy haciendo y de las oportunidades que me están brindando”, dijo Pol Deportes en el vestidor destinado al Inter de Miami.

El joven fue invitado para dar su punto de vista en varios espacios de la transmisión del amistoso internacional.

La firma de Messi se dio cuando el argentino había bajado del autobús que los transportó al estadio, accedió a firmar la playera que sostenía el joven, que terminó con lágrimas en el rostro. El momento quedó grabado en la transmisión que hizo Latina.

“¡Lo logramos! Lionel Messi le firmó la playera a ‘Pol Deportes’!”, exclamó uno de los conductores.

El joven externó su alegría y le agradeció a Messi y al Inter de Miami por un momento tan especial para él.

LAS SORPRESAS NO PARARON PARA 'POL', JOVEN NARRADOR

Cliver Huamán fue invitado por el Inter de Miami a la inauguración de su nuevo estadio. Asimismo, destacaron las atenciones que tuvo el cuadro de la MLS con el joven.

“Estoy muy feliz. Me lo dijeron de sorpresa. Yo no pensaba mucho, pero mi historia llegó muy lejos, a todo el mundo, y la verdad muy feliz que Leo sepa de mi historia”, dijo.

La historia de ‘Pol Deportes’ trascendió fronteras y dirigió un mensaje a los jóvenes para que persigan sus sueños.

“Sigan luchando por sus sueños, que a veces los momentos son complicados, pero si haces caso a los comentarios malos, te caes. Porque si hubiera hecho caso a los inicios que eran muy fuertes, no hubiera estado acá”, indicó.