Chucky Lozano borrado también de la Concachampions: ¿cuál será su próximo equipo?
En el horizonte de Chucky podrían estar Cruz Azul y Tigres; en Europa lo vigila el Real Oviedo
Hirving “Chucky” Lozano fue excluido de la lista de San Diego FC para disputar la Concacaf Champions Cup, decisión que lo deja sin participación internacional y que abre de inmediato el abanico de opciones de cara al futuro.
La determinación del club estadounidense habría sido tomada por motivos deportivos y de planeación, lo que coloca al atacante en la antesala de una posible salida. Ante este panorama, Cruz Azul, Tigres y el Real Oviedo emergen como las alternativas más viables para que Lozano continúe su carrera.
El entrenador de San Diego FC, Mikey Varas, ofreció declaraciones claras y contundentes sobre la situación de Hirving “Chucky” Lozano, tras confirmarse que el delantero mexicano no forma parte de los planes deportivos del club para la temporada 2026.
“El club y él no encajamos juntos”, declaró Varas al ser cuestionado sobre la ausencia del atacante en las listas de convocados y su futuro con la institución. A pesar del evidente talento y la historia del jugador, el técnico enfatizó que la decisión fue tomada pensando en la salud deportiva del equipo a corto, mediano y largo plazo, y no entró en detalles sobre episodios específicos que pudieran haber motivado la ruptura. Esta fue una decisión que se tomó tras analizar todo el año; no fue algo por un solo incidente”, dijo Varas.
Ante este escenario, el abanico de opciones para Chucky se ha reducido, a continuación repasamos las alternativas que tiene Lozano para continuar su carrera dentro de las canchas:
Cruz Azul: el regreso a la Liga MX con protagonismo
La Máquina Cementera aparece como una opción sólida para repatriar a Hirving Lozano. Cruz Azul busca un jugador desequilibrante por las bandas, con experiencia internacional y liderazgo ofensivo, cualidades que el “Chucky” reúne de sobra.
Además, el club celeste tendría la ventaja de ofrecerle un rol protagónico inmediato y la posibilidad de volver a ser referente en la Liga MX, algo que podría resultar atractivo para el jugador de cara a futuras convocatorias con la Selección Mexicana. Ante la complejidad que ha tenido el cuadro celeste para incorporar elementos a su plantilla, Lozano es una posibilidad que brinda muchas variantes desde el aspecto táctico, puede jugar como extremo, o llegando desde atrás como una especie de enganche, además , al ser mexicano no será un problema para la entidad de La Noria, que últimamente se le han caído contrataciones que tenía encarriladas, Miguel Borja es la más reciente.
Tigres: experiencia, títulos y un plantel de élite
Tigres es otro de los clubes que suenan con fuerza. La institución regiomontana se ha caracterizado por apostar por futbolistas de jerarquía y con recorrido europeo, como es el caso de Diego Lainez y Marcelo Flores, ambos repatriados desde Europa, por lo que Lozano encajaría perfectamente en su proyecto deportivo.
En el conjunto felino, el atacante encontraría un plantel competitivo, aspiraciones constantes al título y un entorno de alta exigencia, aunque también debería pelear por minutos en una de las plantillas más profundas del futbol mexicano.
Real Oviedo: la puerta de regreso a Europa
Desde España, el Real Oviedo se presenta como una alternativa distinta, pero no menos interesante. El club,propiedad de Grupo Pachuca, con aspiraciones de consolidarse y crecer en el futbol europeo, podría ofrecerle a Lozano la oportunidad de mantenerse en el Viejo Continente, algo que siempre ha sido prioridad en su carrera.
Aunque el reto deportivo sería diferente y con menor exposición mediática, el proyecto del Oviedo le permitiría al mexicano recuperar continuidad y ritmo en un entorno europeo, con la mira puesta en relanzar su carrera.
Por ahora, Hirving Lozano mantiene en suspenso su próximo destino, pero su futuro inmediato apunta a un nuevo capítulo que podría escribirse en México o en España. Las próximas semanas serán clave para definir el destino del “Chucky”.