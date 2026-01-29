Chucky Lozano borrado también de la Concachampions: ¿cuál será su próximo equipo?

Hirving “Chucky” Lozano fue excluido de la lista de San Diego FC para disputar la Concacaf Champions Cup, decisión que lo deja sin participación internacional y que abre de inmediato el abanico de opciones de cara al futuro.

La determinación del club estadounidense habría sido tomada por motivos deportivos y de planeación, lo que coloca al atacante en la antesala de una posible salida. Ante este panorama, Cruz Azul, Tigres y el Real Oviedo emergen como las alternativas más viables para que Lozano continúe su carrera.

El entrenador de San Diego FC, Mikey Varas, ofreció declaraciones claras y contundentes sobre la situación de Hirving “Chucky” Lozano, tras confirmarse que el delantero mexicano no forma parte de los planes deportivos del club para la temporada 2026.

“El club y él no encajamos juntos”, declaró Varas al ser cuestionado sobre la ausencia del atacante en las listas de convocados y su futuro con la institución. A pesar del evidente talento y la historia del jugador, el técnico enfatizó que la decisión fue tomada pensando en la salud deportiva del equipo a corto, mediano y largo plazo, y no entró en detalles sobre episodios específicos que pudieran haber motivado la ruptura. Esta fue una decisión que se tomó tras analizar todo el año; no fue algo por un solo incidente”, dijo Varas.

Ante este escenario, el abanico de opciones para Chucky se ha reducido, a continuación repasamos las alternativas que tiene Lozano para continuar su carrera dentro de las canchas:

Cruz Azul: el regreso a la Liga MX con protagonismo

La Máquina Cementera aparece como una opción sólida para repatriar a Hirving Lozano. Cruz Azul busca un jugador desequilibrante por las bandas, con experiencia internacional y liderazgo ofensivo, cualidades que el “Chucky” reúne de sobra.

Además, el club celeste tendría la ventaja de ofrecerle un rol protagónico inmediato y la posibilidad de volver a ser referente en la Liga MX, algo que podría resultar atractivo para el jugador de cara a futuras convocatorias con la Selección Mexicana. Ante la complejidad que ha tenido el cuadro celeste para incorporar elementos a su plantilla, Lozano es una posibilidad que brinda muchas variantes desde el aspecto táctico, puede jugar como extremo, o llegando desde atrás como una especie de enganche, además , al ser mexicano no será un problema para la entidad de La Noria, que últimamente se le han caído contrataciones que tenía encarriladas, Miguel Borja es la más reciente.

Tigres: experiencia, títulos y un plantel de élite

Tigres es otro de los clubes que suenan con fuerza. La institución regiomontana se ha caracterizado por apostar por futbolistas de jerarquía y con recorrido europeo, como es el caso de Diego Lainez y Marcelo Flores, ambos repatriados desde Europa, por lo que Lozano encajaría perfectamente en su proyecto deportivo.

En el conjunto felino, el atacante encontraría un plantel competitivo, aspiraciones constantes al título y un entorno de alta exigencia, aunque también debería pelear por minutos en una de las plantillas más profundas del futbol mexicano.

Real Oviedo: la puerta de regreso a Europa

Desde España, el Real Oviedo se presenta como una alternativa distinta, pero no menos interesante. El club,propiedad de Grupo Pachuca, con aspiraciones de consolidarse y crecer en el futbol europeo, podría ofrecerle a Lozano la oportunidad de mantenerse en el Viejo Continente, algo que siempre ha sido prioridad en su carrera.

Aunque el reto deportivo sería diferente y con menor exposición mediática, el proyecto del Oviedo le permitiría al mexicano recuperar continuidad y ritmo en un entorno europeo, con la mira puesta en relanzar su carrera.

Por ahora, Hirving Lozano mantiene en suspenso su próximo destino, pero su futuro inmediato apunta a un nuevo capítulo que podría escribirse en México o en España. Las próximas semanas serán clave para definir el destino del “Chucky”.