Seguirá revisión del T-MEC: Sheinbaum; “Trump me invitó a EU, pero aún no hay fecha”

Previo a brindar su tradicional conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió a la llamada que sostuvo muy temprano con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, la cual duró aproximadamente 40 minutos, lo que hizo que su comparecencia ante los medios de comunicación iniciara a las 9:00 horas de este jueves 29 de enero.

Al respecto de la conversación, la jefa de Estado mencionó que ambos coincidieron en que los avances en materia de seguridad marchan de manera positiva, calificando la charla como “cordial y amable”, destacando que incluso Trump la invitó a EU, pero "no quedamos en alguna fecha en particular".

Además, manifestó la doctora Sheinbaum que acordaron seguirse llamando con el fin de dar seguimiento a políticas bilaterales tal y como fue en esta última comunicación con el líder norteamericano, la cual se convirtió en la segunda en lo que va del 2026.

T-MEC entre los temas abordados

La mandataria mexicana reveló que entre estos temas que se abordaron estuvo el tratado comercial del T-MEC, el cual recientemente retomó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el de Comercio de EU, Howard Lutnick y el embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma.

El largo proceso de revisión del tratado inició en septiembre, cuando los tres países se embarcaron en consultas previas con empresas y otros actores involucrados.

Desde enero, las conversaciones continúan entre los equipos negociadores gubernamentales con miras a una primera reunión formal del Consejo del T-MEC para su revisión, prevista el 1 de julio.

El acuerdo comercial es crucial para la economía de México, que envía más del 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. Sheinbaum añadió que su homólogo estadounidense reiteró su interés en que México levante "barreras no tarifarias" que restringen el comercio entre ambos países.

