¿Quieres conocer la Copa del Mundo? Aquí las fechas y sedes en México

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llegará a México el próximo 26 de febrero como parte de la Gira del Trofeo rumbo al Mundial de 2026, un recorrido histórico que permitirá a los aficionados vivir de cerca uno de los símbolos más importantes del futbol mundial.

El anuncio se realizó en el Monumento a la Revolución, durante un evento organizado por Coca-Cola, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA, donde se dieron a conocer los detalles de esta gira que antecede a la justa mundialista que tendrá como una de sus sedes principales a México.

Durante el evento estuvieron presentes autoridades y representantes clave del Mundial 2026. Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, destacó que la fiesta ya comenzó:

“El Mundial ya empezó. Estamos a 134 días, pero tendremos juegos de repechaje y diversos eventos. El 26 de febrero llegará la Copa del Mundo a recorrer nuestro país”.

Antes de llegar a Norteamérica, el trofeo visitará México como parte de una gira que contempla 75 paradas en más de 150 días. En territorio nacional permanecerá 26 días, visitando 9 ciudades: Guadalajara (Estadio Guadalajara), León (Poliforum), Veracruz (WTC), Chihuahua (Centro de Convenciones), Querétaro (Centro de Convenciones), Monterrey (Estadio Monterrey), Puebla (Centro de Congresos), Mérida (Centro Internacional de Congresos) y la Ciudad de México (Utopía Mixhuca).

Las fechas y sedes para conocer la Copa del Mundo en México

Guadalajara- 28 de febrero al 2 de marzo

León - 4 y 5 de marzo

Veracruz - 6 y 7 de marzo

Chihuahua - 9 y 10 de marzo

Querétaro - 11 y 12 de marzo

Monterrey - 14 al 16 de marzo

Puebla - 18 y 19 de marzo

Mérida - 21 y 22 de marzo

CDMX - 5 al 8 de junio

Por su parte, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, subrayó el impacto social que tendrá el Mundial en la capital:

“Tenemos en esta ciudad la gran inauguración. Estamos trabajando y construyendo 500 canchas de futbol entre alcaldías y gobierno para que los niños, niñas y jóvenes no sólo sean grandes espectadores del Mundial, sino que también puedan vivirlo y moverse”, señaló Clara Brugada.

La Copa del Mundo visitará diversas ciudades de México. Sebastián Díaz de León.

Además, confirmó que la Utopía de la Magdalena Mixhuca será uno de los puntos donde el público podrá ver el trofeo, ahí cerrará su recorrido por México.

A su vez, Jurgen Mainka, director general de FIFA México, aseguró que esta edición será sin precedentes:

“Tuvimos más de 500 millones de solicitudes en la última fase; esperamos en México a más de 6 millones de personas en los FIFA Fan Fest. Esta edición será histórica”.

La experiencia será gratuita e incluirá la oportunidad de tomarse fotografías con el trofeo, además de un recorrido interactivo con jugadas épicas, datos históricos, pósters oficiales y momentos memorables de los mundiales celebrados en México.

Como parte de la celebración, Coca-Cola también presentó cinco latas conmemorativas inspiradas en los Mundiales de México 1970 y 1986, así como una colección de 10 pines que incluyen a las mascotas de las Copas del Mundo disputadas en el país.

Con la llegada del trofeo el próximo 26 de febrero, México comenzará oficialmente la cuenta regresiva rumbo a un Mundial que promete ser histórico dentro y fuera de la cancha.