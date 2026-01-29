De los errores al éxito: el renacer de Sebastián Jurado en parques y canchas públicas

Antes de enfrentarse a Cruz Azul, en donde quizá vivió los momentos más duros de su carrera, Sebastián Jurado consolidó su presente con los Bravos de Juárez. A partir del trabajo extra, entrenamientos poco convencionales y una profunda preparación mental, fortaleció su confianza.

Jurado no solo cambió de equipo: cambió de mentalidad, de rutinas y de entorno. Hace tres años que dejó a Cruz Azul, pero durante su estadía cargada de críticas, el guardameta entrenaba horas extras en parques y canchas irregulares para mejorar las sensaciones reales del juego.

Rodrigo Medel, entrenador personal del arquero y una de las personas más cercanas a él, explicó a Excélsior cómo fue aquel duro proceso durante La Máquina, donde tuvo alegrías y tristezas.

Sebas (Jurado) es padrino de mi hijo. Tenemos una relación ya de varios años, es una persona espectacular, muy cercana a Dios y que me ha instruido mucho en ese camino. Nuestra relación nace desde una necesidad cuando estaba en Cruz Azul de trabajar físicamente, tenía varias deficiencias musculares y articulares que le permitían jugar, pero no se sentía seguro”, señaló Medel en entrevista para este diario.

Pero el trabajo no se quedaba en el gimnasio o en los entrenamientos convencionales. Jurado buscaba replicar escenarios incómodos, que le ayudaran a sanar esa ola de críticas.

Había momentos en los que íbamos a una cancha complicada, una cancha de un parque desnivelada. La lógica era simple, pero poderosa. Él me decía: ‘si aquí controlo el balón y tengo una muy buena salida, en cualquier estadio de Primera División lo podré hacer’”, relata Medel.

Él me pedía hacer la parte técnica, yo le preparaba todo lo físico y él me decía dame un buen pase, un mal pase, y yo encantado… esto era más por la necesidad y ese ímpetu de decir tengo que mejorar”.

Jurado junto a su entrenador personal, Rodrigo Medel Cortesía Rodrigo Medel

Mentalidad como pocos.

Medel enfatiza que, pese a acompañarlo en el proceso, el mérito es completamente de Jurado.

“Gran parte se la tiene que llevar él por la disciplina que tiene, porque yo le puedo mandar un programa, pero puede que no lo haga. Siempre ha sido una persona muy profesional y me ha sorprendido el tema mental. Ya lleva mucho tiempo sin lesiones y es bastante más regular en cancha, quiere pelear por un puesto en selección”, mencionó.

Incluso ante rumores o escenarios de una salida al QPR (Queens Park Rangers) y West Bromwich Albion, equipos que militan en la Championship del Reino Unido, Jurado mantiene los pies en la tierra.

“Siempre platicamos de las posibilidades que pueden ir surgiendo, pero hasta que no esté una oferta real no podemos pensar en eso. Cuando yo toqué el tema con él, me dijo: ‘hermano, viene el siguiente partido y tengo que estar mentalmente en eso’”.