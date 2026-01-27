El Etihad espera el despertar de la Bestia: Haaland como solución para el Manchester City

El Manchester City se enfrenta este miércoles a una de esas noches que definen temporadas. No es solo un partido contra el Galatasaray,es la oportunidad definitiva para que el bloque de Pep Guardiola recupere su identidad más letal.

Después del sorprendente tropiezo ante el Bodo/Glimt, la consigna en el vestuario citizen es clara: hay que jugar para Erling Haaland. El noruego, que ha acostumbrado al mundo a cifras de otro planeta, atraviesa un bache inusual, sin ver portería en jugada abierta desde antes de Navidad.

Guardiola, consciente de que su estrella es el termómetro del equipo, no ha dudado en señalar el camino. "Creen más ocasiones y él marcará", afirmó el técnico catalán en la previa.

La gestión de los esfuerzos ha sido meticulosa; tras dejarlo fuera del once en la victoria ante el Wolves el fin de semana, para "limpiar su mente y su cuerpo", el escenario de la Champions League se presenta como el lienzo perfecto para el reencuentro del Androide con el gol. El City no puede permitirse el lujo de desaprovechar al máximo goleador de la Premier League cuando más quema el balón.

Erling Haalad sigue a la cabeza de los goleadores de la Premier League, pese a su mal momento en la temporada. AFP

La situación clasificatoria añade una capa extra de presión. Ubicados en la undécima posición de la fase de liga, los campeones de 2023 están inmersos en un pelotón de ocho equipos empatados a 13 puntos. El objetivo es entrar en el top 8 para evitar el peligroso play-off de febrero, y para ello, la victoria en el Etihad es innegociable.

Sin Rodri, suspendido tras su expulsión en Noruega, y con una enfermería que todavía alberga a nombres clave como Rubén Dias y John Stones, el City debe dominar el área rival y nutrir de balones a Haaland, su referencia ofensiva.

Nunca subestimen a los goleadores, porque siempre te harán callar", advirtió Pep. El mensaje es un desafío directo a la creatividad de sus mediocampistas.

Con las ausencias en defensa y la imposibilidad de alinear a los nuevos fichajes, Marc Guehi y Antoine Semenyo, la estructura del equipo debe volcarse en generar ese volumen de juego que Haaland necesita para ser diferencial.

La eficacia del noruego es el atajo más corto hacia la tranquilidad europea. En un formato de Champions que no perdona despistes, el Manchester City necesita que su goleador histórico recupere el hambre.

El miércoles, el plan no es otro que alimentar a la bestia para asegurar el billete directo a la ronda de los dieciséis mejores.