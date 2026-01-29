Detectan un caso sospechoso de sarampión en la Facultad de Medicina de la UNAM

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que fue identificado un caso sospechoso de sarampión, el primero dentro de la comunidad universitaria que se hace público.

Ante esta emergencia, la Facultad de Medicina activó sus protocolos epidemiológicos, entre otras acciones solicitó a la comunidad universitaria vigilar síntomas como fiebre, conjuntivitis y salpullido, además exhortó a reforzar la ventilación en las aulas.

Detalles del caso

UNAM informa Especial

Se supo que el joven estudiante posible portador del sarampión, es un alumno del grupo 2216, y que presuntamente se contagió durante trabajo de campo que realizaba. Hasta ahora se desconoce su estado de salud o si ha tenido complicaciones relacionadas con el virus.

La institución educativa espera los resultados donde se confirme o bien se descarte el caso. En tanto, mantienen monitoreo y piden seguir las indicaciones de salud mientras se da el diagnóstico final.

Toman medidas sanitarias

Tanto la facultad como personal del Instituto Mexicano del Seguro Social han realizado acciones de supervisión y orientación sanitaria para reducir el riesgo de propagación entre la comunidad.

Países como España registran contagios de sarampión durante varias semanas. Canva

Como se sabe, el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa causada por el virus del sarampión. Afecta sobre todo a niñas y niños, pero también puede enfermar gravemente a personas adultas que no están vacunadas.

¿Cómo se contagia?

Se transmite por el aire y por gotitas respiratorias cuando una persona enferma tose, estornuda o habla. El problema es que el virus puede quedarse suspendido en el aire hasta 2 horas, incluso después de que la persona ya se fue del lugar. Una persona con sarampión contagia desde 4 días antes hasta 4 días después de que aparece el sarpullido.

Síntomas más comunes

Los síntomas suelen aparecer 7 a 14 días después del contagio:

Fiebre alta

Tos seca

Escurrimiento nasal

El sarampión afecta a niños pequeños y a los adultos jóvenes. Canva

Ojos rojos y llorosos

Manchas blancas en la boca (manchas de Koplik)

Sarpullido rojo que empieza en la cara y se extiende al resto del cuerpo

¿Por qué puede ser peligroso?

El sarampión no es una enfermedad leve. Puede causar:

Neumonía

Otitis

Diarrea grave

Inflamación del cerebro (encefalitis)

En casos severos, puede ser mortal

El riesgo es mayor en bebés, personas adultas mayores, embarazadas y personas con defensas bajas.

El sarampión sí incrementa el riesgo de resultados adversos del embarazo. Canva

¿Cómo prevenir el contagio?

1. Vacunación

La principal protección es la vacuna triple viral (SRP) contra sarampión, rubéola y paperas.

Niñas y niños:

1.ª dosis al año

2.ª dosis a los 6 años

Personas adultas:

Deben tener al menos dos dosis en su vida

Si no estás segura/o de tu esquema, puedes vacunarte nuevamente, no es peligroso.

2. Evitar contacto con personas enfermas

No acudir a lugares cerrados si hay casos confirmados

Aislar a la persona enferma

3. Medidas de higiene

Uso de cubrebocas en brotes

Lavado frecuente de manos

Ventilar espacios cerrados

4. Actuar rápido ante síntomas

Si alguien presenta síntomas compatibles:

Evitar salir de casa

No automedicarse

*bb