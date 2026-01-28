"Es una vergüenza": Mbappé explota tras el fracaso del Real Madrid en Champions

El vestidor del Real Madrid arde tras el estrepitoso cierre de la Fase de Liga en la Champions League. La derrota por 4-2 ante el Benfica de José Mourinho no solo caló hondo en el orgullo merengue, sino que mandó al equipo directamente a la ronda de Playoff, perdiendo su lugar en el ansiado Top 8. Al finalizar el encuentro en el Estadio da Luz, Kylian Mbappé compareció ante los medios con un discurso cargado de autocrítica y frustración.

Kylian Mbappé evitando una barrida. REUTERS

El delantero francés, quien marcó los dos tantos de su equipo en territorio portugués, no ocultó su malestar por la falta de regularidad del conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa. Para el astro galo, la imagen ofrecida en Lisboa dista mucho de lo que representa una institución con ADN ganador.

CRÍTICA FEROZ A LA FALTA DE CONTINUIDAD Y AMBICIÓN

"No tengo la explicación clara. No tenemos continuidad en nuestro juego. No es un equipo campeón que está un día sí y un día no. Merecemos la posición que estamos", sentenció Mbappé en la zona mixta. El atacante fue enfático al señalar que, mientras el Benfica saltó a la cancha a jugarse la vida, el Real Madrid no mostró los argumentos necesarios para asegurar su clasificación directa a los Octavos de Final.

Para el ariete galo, el problema no radicó en la táctica o la calidad individual, sino en la intensidad y el deseo de triunfo. Según sus palabras, si no entras al campo con todo, el oponente "te pinta la cara". La molestia de Kylian aumentó al recordar que el objetivo era evitar los dos partidos extra de febrero, un plan que fracasó debido a un inicio de partido "muy flojo" y una preocupante falta de creatividad y ritmo.

UN CIERRE HUMILLANTE Y LA PRESIÓN DEL SANTIAGO BERNABÉU

Lo que más dolió en el entorno madridista fue el desenlace del partido. Recibir un gol en el tiempo de compensación, e incluso ver cómo el portero local se sumaba a la euforia del equipo de Mourinho, fue calificado por el francés como un acto vergonzoso. "Es una vergüenza", repitió Mbappé al referirse a la desatención defensiva que selló el marcador final. El jugador reconoció que, si el primer tiempo terminaba 5-1, nadie se habría sorprendido por el dominio luso.

Kylian Mbappé manoteando el césped. REUTERS

De cara al fin de semana, la incertidumbre crece sobre cómo reaccionará la afición en el Santiago Bernabéu. Ante la posibilidad de un recibimiento hostil, el futbolista pidió unidad. "Les pediría venir con ganas de apoyar al equipo. En Liga estamos en buena dinámica y espero que el Bernabéu esté con nosotros", concluyó, tratando de separar el descalabro europeo del paso del equipo en el torneo doméstico.

Ahora, el Real Madrid deberá replantear su estrategia para encarar un Playoff que no estaba en los planes de nadie a inicios de la temporada de la Liga de Campeones.