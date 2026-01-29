Diputada Elizabeth Montoya Ojeda pierde un ojo tras ataque en Culiacán; Sergio Torres sigue grave

La diputada local Elizabeth Montoya Ojeda perdió un ojo, mientras que el legislador Sergio Torres -ambos de Movimiento Ciudadano-, fue cambiado de hospital y permanece en terapia intensiva tras ser atacados a balazos ayer por hombres armados en Culiacán, Sinaloa, tras haber salido del Congreso local y cuando se dirigían a tomar un vuelo hacia la Ciudad de México.

Lo anterior lo dio a conocer el líder de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ante diputados y senadores durante la plenaria del partido en la que externó sus oraciones para la pronta recuperación de ambos miembros de su partido, quienes continúan hospitalizados debido a las heridas por armas de fuego.

Elizabeth Montoya y Sergio Torres, diputados de Movimiento Ciudadano, resultaron heridos tras el ataque en su contra. Cuartoscuro

Han sido sometidos los dos a procesos de intervenciones quirúrgicas. En el caso de Sergio Torres esta intervención quirúrgica del quirófano fue exitosa y él ahorita está en un estado delicado pero estable", informó en la plenaria de Movimiento Ciudadano.

Mencionó que el también exalcalde de Culiacán tiene heridas en la cabeza, por lo que ante éstas tiene que haber un espacio de 48 horas para poder emitir un diagnóstico, que baje la inflamación y que "los doctores puedan tener certeza de cuál es el estado de salud en el que se encuentra"; sin embargo, dijo que pese a las fuertes lesiones que presenta el legislador, celebra que se encuentre con vida y que "en estos momentos esté dando esta batalla".

Acerca de la diputada Elizabeth Montoya Ojeda, Álvarez Máynez aseguró que ella ha estado consciente y caminando. "Ayer fue sometida a una intervención importante, perdió un ojo", además de que tiene algunas lesiones en la cabeza, pero su vida no se encuentra en peligro.

Como el ataque fue por atrás y nuestros compañeros iban en el asiento de atrás fueron los más afectados", dijo Álvarez Máynez y agregó que las dos personas que acompañaban a los legisladores también se encuentran con vida.

El líder de Movimiento Ciudadano reconoció a las autoridades de salud de Sinaloa, ya que han sido "muy acomedidas" y muy presentes en esta situación para brindar la atención médica necesaria a Elizabeth Montoya Ojeda y Sergio Torres tras el atentado en el que resultaron heridos.

Gobernador de Sinaloa visita a Sergio Torres

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, visitó esta mañana en el hospital al diputado y exalcalde de Culiacán Sergio Torres, quien se encuentra en terapia intensiva y su estado de salud se reporta como grave luego del ataque a balazos registrado ayer por la tarde.

El diputado local fue cambiado de hospital durante esta mañana durante un fuerte operativo de seguridad. Sergio Torres se encontraba en el hospital privado Clínica de la Ciudad, a donde fue llevado tras el atentado en el que resultó herido de bala.

A bordo de una ambulancia y escoltado por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal, Sergio Torres fue trasladado al hospital privado Los Ángeles, en el que continúa recibiendo atención médica.

