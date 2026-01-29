Harry Styles anuncia una última fecha en México: este día se presentará en el Estadio GNP

Harry Styles dio una buena noticia a todos sus fans mexicanos que han intentado comprar un boleto para los conciertos que dará en México, ya que el británico añadió una fecha más, por lo que suman seis conciertos en total.

Aquí te contamos todo lo que debes saber de la nueva fecha de Harry Styles en México, la cual será la última, así que no se sumarán más conciertos en la Ciudad de México.

¿Cuándo y dónde se presentará Harry Styles en México?

Harry Styles llegará a México este año y se presentará específicamente en la Ciudad de México, las primeras fechas son el 31 de julio y 1 de agosto.

Pro tras agotarse, Ocesa reveló que se añadieron tres conciertos más que se realizarán el 4, 7 y 8 de agosto.

Y esta tarde, después de que se agotaran todas estas fechas, se anunció un concierto más, el cual es el último, que se realizará el 10 de agosto.

Por lo que las fechas de Harry Styles en México serán: 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto.

El lugar en el que se presentará ante miles de fans será el Estadio GNP. Además, contará con una invitada especial: Jorja Smith.

¿Cuándo es la preventa de boletos para la última fecha de Harry Styles en México?

Si aún no tienes boleto para ir a ver a Harry Styles durante los conciertos que dará de su gira “Together Together”, no te preocupes ya que este jueves se anunció que Harry Styles tendrá un concierto más en la CDMX.

Esta nueva fecha ya es la última que se anunciará como parte del tour en México, por lo que debes estar atento a la preventa, la cual se realizará este 3 de febrero en Ticketmaster a las 11:00 AM, hora del centro de México.

Esta preventa será para aquellos que tengan una tarjeta Banamex, pero si no cuentas con una, no te preocupes.

Será el 4 de febrero a las 11:00 AM en Ticketmaster cuando se realice la venta general con la que podrás comprar tu boleto con cualquier tarjeta.

Precio de boletos para Harry Styles en México

Tras llevarse a cabo la primera preventa, se revelaron los precios de los boletos para Harry Styles, aquí te los dejamos.

Estos precios ya tienen cargos, pero no toman en cuenta el costo por primeras filas o asientos en las orillas de cada zona. También se revelaron los precios de los paquetes VIP.

PITS: $6,547.25

GENERAL A: $2,579.25

GENERAL B: $2,579.25

GENERAL C: $1,463.25

GNP: $4,191.25

VERDE B: $3,987.25

NARANJA B: $2,827.25

VERDE C: $2,205.25

NARANJA C: $1,091.25

