¡Vuelven a casa! La foto oficial del América que revela el futuro del Estadio Azteca

La reciente foto oficial del Club América para el Clausura 2026, con el equipo varonil y femenil está llena de simbolismos. El escenario, el Estadio Azteca, no fue elegido al azar y la imagen fue planeada para dar un mensaje: la casa está casi lista, no solo para el Mundial, sino para recibir a sus legítimos dueños.

Mientras que en semanas pasadas se han ido exhibiendo fotos de las remodelaciones en el Coloso de Santa Úrsula, la foto oficial del América muestra un estadio con un césped como alfombra, tendido y listo para recibir a sus reyes, aunque en este momento el equipo se encuentre capa caída con falta de gol, pero sin olvidar su legado.

En la imagen, el plantel varonil y femenil posa con el emblemático coloso de fondo. Aunque las gradas están cubiertas de andamios y se perciben las obras en pleno movimiento con un mensaje en el posteo que no ha sido puesto al azar: “En nuestra casa, siempre con unión, fortaleza e historia”.

El mensaje deja no solo ver la remodelación del inmueble, sino también de una institución que ahora ya no solo pertenece a Emilio Azcárraga y que se ha abierto a inversión privada del extranjero para fortalecer la marca y hacer más grande la historia.

La imagen ha mostrado a jugadores que podrían no estar pronto en el equipo, pero que aún, hasta el día de hoy, se encuentran registrados como parte del equipo de Coapa como son el caso de Víctor Dávila, Raúl Zúñiga y Rodrigo Aguirre.

¿Cuándo volverá a jugar el América en el Estadio Azteca?

El Estadio Azteca está programado para reabrir sus puertas el 28 de marzo de 2026, con un partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal como parte de su reapertura tras la remodelación.

Posteriormente, el Club América espera regresar a disputar partidos oficiales como local en el renovado coloso, marcando el regreso del americanismo a su hogar histórico el 11 de abril. La fecha 14 contra Cruz Azul sería el encuentro para retomar el vuelo en el ahora Estadio Banorte después de varios meses en la Ciudad de los Deportes.