WWE revela su primera "sorpresa" para Royal Rumble 2026: El regreso de un excampeón mundial

El camino hacia WrestleMania 42 tomó un giro inesperado y brutal. Tras semanas de intensas especulaciones y un silencio absoluto por parte de la empresa, el mundo de la lucha libre recibió la noticia que tanto esperaba. Brock Lesnar , excampeón mundial de WWE, rompió el hermetismo y sacudió los cimientos de la industria al confirmar que formará parte de la batalla real más importante del año.

La noticia llegó de forma orgánica y fiel al estilo de 'La Bestia'. Durante una intervención sorpresa vía telefónica en el programa The Pat McAfee Show, el excampeón mundial terminó con los rumores. Su mensaje fue directo: participará en el Royal Rumble 2026 y su único objetivo es salir con el brazo en alto. Este anuncio cobró una relevancia masiva debido a que Lesnar mantuvo un perfil bajo desde su última aparición a finales de 2025 en Survivor Series WarGames.

EL RETORNO DE LESNAR CAMBIA EL PANORAMA EN RIAD

La confirmación de Lesnar no solo aporta una dosis extra de poder al evento, sino que redefine las apuestas. Esta edición del Royal Rumble ya era histórica por sí misma, al ser la primera vez que el evento se celebra fuera de Norteamérica, teniendo como sede la ciudad de Riad, Arabia Saudita. Con la inclusión de Brock, la atmósfera en el Medio Oriente se volvió eléctrica, pues se trata de un gladiador que ya ganó esta contienda en dos ocasiones anteriores.

La presencia de Brock Lesnar altera la estrategia de superestrellas confirmadas como Roman Reigns y Cody Rhodes. Hasta hace unos días, los gráficos promocionales no daban indicios claros de su regreso, y los analistas debatían si la WWE lo guardaría para un momento posterior. Ahora, su confianza marca la pauta de la competencia; su entrada en el número 30 o en cualquier momento de la lucha representa una amenaza real para cualquiera que aspire al evento estelar de abril.

Brock Lesnar gritando en su entrada al ring. Foto: Cortesía de WWE

Su retorno también reaviva la discusión sobre quién encabezará WrestleMania 42. Un triunfo de Lesnar lo pondría nuevamente en la órbita de un título mundial, aunque también existe la posibilidad de que la empresa utilice su imponente figura para catapultar a una nueva estrella en un momento de "paso de antorcha".

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL EVENTO EN MÉXICO?

Para los fanáticos mexicanos, la logística del evento requiere ajustar el reloj. El WWE Royal Rumble 2026 se celebrará el próximo sábado 31 de enero. Debido a la ubicación geográfica en Arabia Saudita y la diferencia horaria, la transmisión en México iniciará a partir de las 13:00 horas (tiempo del centro).

Brock Lesnar lanzando a John Cena con un F-5. Foto: Cortesía de WWE

Es fundamental recordar que la forma de consumir la lucha libre cambió recientemente. La señal exclusiva para ver cada entrada sorpresa y eliminación estará disponible únicamente a través de la plataforma de streaming Netflix. La aplicación ahora funge como el hogar oficial de los eventos premium en vivo de la compañía, por lo que será el único lugar donde se podrá seguir el minuto a minuto del retorno de Brock Lesnar a la acción.