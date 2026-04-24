MLB México Series 2026: La guía definitiva para saber todo lo que sucederá este fin de semana

La Ciudad de México ha demostrado tener una forma particular de envolver las grandes competencias deportivas. No las recibe, las atraviesa con su ritmo. El beisbol de Major League Baseball aterriza este fin de semana en la capital del país y enseguida se mezcla con el humo de la gastronomía capitalina, con el murmullo de las grandes avenidas, con ese pulso constante que no se apaga ni cuando cae la tarde.

Múltiples calles y rincones se convierten en una antesala sensorial. Hay hot dogs creados por chef con estrellas Michelin, hay salsa que corta el aire con su picante, hay franelas que se abren paso entre la multitud como si formaran parte del paisaje cotidiano. La ruta desemboca en el estadio Alfredo Harp Helú, un parque que respira distinto. A 2,240 metros sobre el nivel del mar, la pelota adquiere otra vida y el juego se estira en trayectorias más largas, en batazos que parecen suspendidos un instante adicional.

Padres vs. Diamondbacks, gran rivalidad

La escena deportiva acompaña ese contexto. Los Padres llegan tras imponerse en Coors Field y se acomodan en la cima del Oeste de la Liga Nacional junto a los Dodgers. El momento del equipo sugiere contundencia y profundidad. Los Diamondbacks viajan con un arranque sólido y con la memoria reciente de cruces directos que han definido boletos de postemporada en temporadas consecutivas. Este enfrentamiento se instala como otro capítulo temprano en una rivalidad que no pierde tensión.

La Mexico City Series 2026 forma parte del recorrido global de MLB y alcanza su tercera edición de temporada regular en la capital. La liga encuentra en México un punto de apoyo constante dentro de su expansión internacional. Las entradas agotadas repiten una escena conocida y confirman la respuesta de un mercado que convive con el béisbol desde hace décadas.

Horarios, transmisión y pitchers abridores

La serie será de dos encuentros. Sábado 25 de abril a las 16:05. Domingo 26 a las 14:05, tiempo del centro de México.

El sábado se transmite por Fox One. El domingo pasa a ESPN.

En la loma, la serie propone contrastes. Zac Gallen abre por Arizona con un inicio de campaña consistente tras renovar con la franquicia. Ryne Nelson toma la bola el domingo con la urgencia de recomponer sensaciones luego de su salida más reciente. La organización decidió no incluir a Eduardo Rodríguez ni a Michael Soroka en el viaje, con la mira puesta en su recuperación física antes de la siguiente serie en Milwaukee.

San Diego presenta a Germán Márquez y Michael King, ambos en buena forma tras enfrentar a los Angels. Ninguno ha lanzado en la Ciudad de México, un detalle que añade incertidumbre en un entorno donde cada pitcheo exige cálculo.

La altitud por arriba de los 2 mil metros empuja el marcador hacia cifras altas. El antecedente de 2023 en este parque dejó un 16-11 con 11 cuadrangulares, una referencia que sigue flotando sobre cada lanzamiento.

En las cajas de bateo aparecen nombres que saben adaptarse. Manny Machado y Xander Bogaerts cargan con ese tipo de lectura del entorno, así como Fernando Tatis Jr.

Mexicanos en la México Series

Los rosters no incluyen peloteros nacidos en México para esta serie, aunque los vínculos aparecen en distintos puntos. Alek Thomas, parte de la selección mexicana, patrulla los jardines de Arizona con energía y contacto con la grada. Jeremiah Estrada aporta presencia en el bullpen de San Diego.

El estadio Alfredo Harp Helú abrió sus puertas en 2019 con capacidad cercana a 20,000 espectadores y lleva el nombre de Alfredo Harp Helú, propietario de los Diablos Rojos y accionista minoritario de los Padres. El parque ya recibió series de temporada regular en 2023 y 2024, con victorias de San Diego ante Giants y barrida de Houston sobre Colorado.

Alek Thomas posa junto a su padre Allen Thomas antes del duelo entre México y Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol. Cortesía: MLB México

MLB con larga tradición en México

La relación entre MLB y México tiene raíces profundas. Desde 1996, cuando Fernando Valenzuela abrió la primera serie en Monterrey, el país acumula 15 juegos de temporada regular, la cifra más alta fuera de Estados Unidos y Canadá. Padres ha sido protagonista recurrente en ese recorrido, con visitas que incluyen Monterrey y la propia capital.

Experiencias para los aficionados

La experiencia se extiende por la ciudad. Un mural de Raúl Urías aparece en Paseo de la Reforma como punto de encuentro visual. En el Monumento a la Revolución, la experiencia inmersiva acerca el juego a nuevas audiencias durante todo el fin de semana. La gastronomía se integra como un hilo conductor. Un hot dog reinterpretado por Enrique Olvera se reparte en puntos clave como el Ángel de la Independencia.

El programa incluye actividades comunitarias con clínicas para jóvenes peloteros, un gesto que conecta la élite del deporte con nuevas generaciones. El ritual previo a los juegos suma figuras reconocibles. Rey Mysterio lanza la primera bola el sábado, acompañado por Paty Cantú en el himno nacional. El domingo se abre con Israel Reyes y la voz de Melissa Robles, mientras Luis Ángel interpreta el himno de Estados Unidos en ambos encuentros.

Los Diamondbacks viven su segunda experiencia internacional de temporada regular, tras su serie en Australia en 2014. Padres suma recorrido global con presentaciones en México, Corea del Sur y otras sedes. Ambos equipos podrán añadir un jugador 27 desde su roster de 40, un ajuste que responde a la exigencia física del entorno.