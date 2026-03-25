Mexicanos en MLB 2026: lista completa con equipos y posiciones en Opening Day
México cuenta con 21 peloteros en MLB 2026; aquí la lista completa con sus equipos y posiciones para el Opening Day
La campaña de las Grandes Ligas comienza con 21 peloteros mexicanos (de nacimiento o naturalización) en los rosters para el Opening Day. A poco más de 92 años de que Baldomero ‘Melo’ Almada fue el primer mexicano en la Gran Carpa, cuando jugó con los Boston Red Sox, el peso e influencia de los peloteros tricolores se refuerza para la nueva temporada.
Alejandro Kirk, catcher de los Toronto Blue Jays, se quedó a un paso de disfrutar del título la campaña pasada luego de caer en siete juegos en la Serie Mundial. Ahora, la distribución de peloteros nacionales es más diversa pensando en que México pueda disfrutar de un campeón.
Pelotero como Randy Arozarena se han consolidado como referentes ofensivos, así como lo fue la campaña pasada Kirk aporta solidez detrás del plato. En el pitcheo, nombre como el de Andrés Muñoz resalta al ser uno de los mejores cerradores de las Mayores.
Algunos peloteros que compitieron por México en el Clásico Mundial destacan en este listado tricolor para el Opening Day.
Lista de mexicanos en MLB 2026
Jonathan Aranda — Tampa Bay Rays — INF
Jarren Duran — Boston Red Sox — OF
Marcelo Mayer— Boston Red Sox — OF
Alejandro Kirk — Toronto Blue Jays — C
Cody Ponce — Toronto Blue Jays — P
Taj Bradley — Minnesota Twins — P
Anthony Banda — Minnesota Twins — P
Isaac Paredes — Houston Astros — 3B
Robert García — Texas Rangers — RP
Andrés Muñoz — Seattle Mariners — RP
Randy Arozarena — Seattle Mariners — OF
Taijuan Walker — Philadelphia Phillies — SP
Ramón Urías — St. Louis Cardinals — INF
JoJo Romero — St. Louis Cardinals — RP
José Urquidy — Pittsburgh Pirates — P
Nick González — Pittsburgh Pirates — P
Joey Ortiz — Milwaukee Brewers — P
Jeremiah Estrada — San Diego Padres — RP
Víctor Vodnik — Colorado Rockies — RP
Brennan Bernardino — Colorado Rockies — RP
Alek Thomas — Arizona Diamondbacks — OF