América sería el primer rival de Atlante en su regreso a la Liga MX

Atlante pondrá fin a 12 años alejado de la Liga MX y, de acuerdo a filtraciones, América sería su rival en la Jornada 1 del Apertura 2026, partido que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Banorte; se jugaría entre el 16 y el 19 de julio.

La última vez que los Potros de Hierro se presentaron en la Liga MX fue el sábado 26 de julio de 2014, cuando cayeron 5-2 frente a Jaguares de Chiapas; su antecedente más reciente en la cancha del Estadio Azteca –hoy Banorte- fue el 1 de febrero de 2014, cuando cayeron 1-0 ante América con gol de Miguel Layún.

La última vez que Atlante enfrentó al América en el Azteca, perdió 1-0. Mexsport

De acuerdo a lo compartido por Raúl Orvañanos, el primer partido de Atlante en su regreso a la Liga MX será frente al América en la cancha del Estadio Banorte, sin embargo, se desconoce si serán los Potros de Hierro quienes funjan como local o las Águilas.

Cabe señalar que a partir del Apertura 2026 de la Liga MX se hizo oficial la abolición del Play-in, por lo que únicamente 8 equipos se mantendrán con el sueño de coronarse tras las 17 jornadas de la Fase Regular.

¿Cuándo sale el calendario del Apertura 2026 de Liga MX?

Estas son las fechas más importantes del siguiente semestre en el futbol mexicano, sin embargo, el calendario oficial podría revelarse hasta la Final de Vuelta del presente Clausura 2026.

Presentación del calendario del Apertura 2026: tentativamente el domingo 24 de mayo.

Inicio del Apertura 2026: viernes 17 de julio.

Arranca la Liguilla: miércoles 18 al domingo 13 de diciembre.

Final del Apertura 2026: jueves 10 y domingo 13 de diciembre.

* En caso de que Toluca o Tigres ganen la Concachampions 2026 y lleguen a la Final del Apertura 2026, ésta se postergará por la participación del equipo mexicano en la Copa Intercontinental 2026.

La Final del Apertura 2026 podría sufrir cambio de fecha en caso de que Toluca o Tigres se instalen en ella y participen en la Copa Intercontinental 2026. Mexsport

BFG