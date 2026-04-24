Tigres y Cruz Azul llegan a Jornada 17 con deuda en minutos de menores

Todo indica que al final de la Jornada 17 tanto Tigres como Cruz Azul cumplirán con la regla de los minutos de menores, sin embargo, ambos conjuntos deberán sumar a la norma en su último partido de la Fase Regular para no ser sancionados económicamente y en la tabla de posiciones.

Con 1,159 y 1,121 minutos, Cruz Azul y Tigres se mantienen como los únicos dos de los 18 equipos que no han logrado cumplir con la totalidad de los minutos de menores que exige la Liga MX para este Clausura 2026.

El grueso de la Jornada 17 del Clasuura 2026 se disputará este sábado 25 de abril. Mexsport

Este es cada uno de los casos, tanto de La Máquina como del conjunto de la Sultana del Norte; en caso de que no cumplan, se les restarán tres puntos en la tabla de posiciones de Liga MX, mismo que podría ser letal para los felinos en sus aspiraciones por conseguir su sitio en la Liguilla:

Cruz Azul / 11 minutos por cumplir

Con 1,159 de 1,170 minutos cumplidos, La Máquina deberá sumar 11 minutos más para evitar la sanción por no cumplir con la regla de menor.

Sus futbolistas utilizados a lo largo del Clausura 2026 que suman a la regla, son: Luka Romero (410), Luis Rodarte (366), Amaury Morales (198), Mateo Levy (168), Ariel Castro (7), Rogelio González (7) y Jaziel Velázquez (3).

En caso de no sumar los minutos restantes, Cruz Azul perderá 3 puntos y aspirará a quedarse con 30 unidades en la tabla si vence a Necaxa, quedándose sin la posibilidad de llegar al subliderato y –en el peor de los casos- caer hasta el 6° peldaño y ser rebasado por Toluca y América.

Tigres / 49 minutos restantes

Tigres acumula 1,121 minutos de los 1,170 que exige la regla, por lo que 49’ deberán de cubrirlos en su último compromiso ante Mazatlán, donde se encuentran obligados a sumar los 3 puntos para –prácticamente- asegurar su sitio en la Liguilla.

Los 5 futbolistas que han sumado a la regla para los felinos en este Clausura 2026, son: Marcelo Flores (654), Rafael Guerrero (203), Diego Chicha Sánchez (174), Bernardo Parra (45) y Henrique Simeone (45).

De incumplir con la regla, Tigres se estancaría en 22 en el mejor de los casos, abriéndole completamente la puerta a Xolos y León para que con un empate los saquen de los 8 primeros sitios y queden eliminados de la Fiesta Grande.

BFG