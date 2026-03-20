Jeremiah Estrada desmiente a Benjamín Gil: “Sí quería jugar con México”

Jeremiah Estrada rompió el silencio sobre su ausencia con la selección mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol y dejó claro que su intención siempre fue representar al país de sus padres, aunque problemas administrativos se lo impidieron.

El relevista de los Padres de San Diego, nacido en California pero con raíces familiares en Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, aseguró que la situación giró completamente en torno al papeleo, y no a una falta de interés, como se llegó a interpretar.

Significa mucho para mí. Me hubiera encantado poder jugar en este Clásico Mundial, pero hubo problemas con el papeleo, no se pudo completar correctamente”, explicó Estrada.

El derecho incluso reveló que durante todo el proceso insistió en su deseo de integrarse al equipo, dejando en claro su postura sobre representar a México.

Todo el año pasado dije que quería jugar, que quería jugar… y no pude arreglar los documentos”.

El lanzador también se refirió a las declaraciones de Benjamín Gil, manager de la selección mexicana, quien en su momento señaló que el pitcher no había mostrado disposición.

Benji dijo que yo no quería jugar, cuando en realidad sí quería. No sé de qué estaba hablando”, afirmó.

Esa percepción generó molestia entre algunos aficionados, algo que el propio pelotero reconoció en torno a la reacción de los seguidores de México y de los Padres de San Diego.

Ahora hay muchos fans, incluso de los Padres, molestos conmigo porque dicen que no quise jugar, pero yo sí quería”.

A pesar de ello, mantiene la calma y la mirada puesta en el futuro con la selección mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol.

Tal vez en el siguiente Clásico Mundial tenga otra oportunidad de lanzar con México”.

Estrada debutó en 2022 con los Cachorros de Chicago, pero apenas tuvo 17 apariciones en dos temporadas antes de ser puesto en asignación a finales de 2023. Fue entonces cuando los Padres de San Diego lo reclamaron, iniciando una etapa mucho más sólida en su carrera.

Entre 2024 y 2025, el relevista acumuló 139 apariciones con una efectividad de 3.22, consolidándose como una pieza confiable en el bullpen. Incluso, en mayo de 2024 logró un hito histórico al retirar a 13 bateadores consecutivos por la vía del ponche, estableciendo un récord en Grandes Ligas en la era de expansión. Ese mismo año firmó una destacada temporada con 2.95 de efectividad, confirmando su impacto inmediato con San Diego.

REGRESA A CASA

Ahora Estrada también ve con ilusión la posibilidad de conectar con la afición mexicana durante la temporada de Grandes Ligas, cuando los Padres de San Diego jueguen en territorio nacional. El 25 y 26 de abril se medirán a los Diamondbacks de Arizona en el estadio Alfredo Harp Helú, de la Ciudad de México.

“Va a ser muy divertido… poder jugar en México, estar cerca de mi cultura y de mi gente, eso es lo mejor”, comentó.

El derecho, que ha tenido acercamientos previos con el país, reconoce que no ha tenido muchas oportunidades recientes de regresar, por lo que este tipo de experiencias cobran un valor especial en su carrera y conexión con México.

No es algo que haga seguido, ir a México, así que lo voy a disfrutar mucho”.

Incluso, en un tono más relajado, anticipó lo que espera vivir fuera del diamante junto a su familia durante su visita a la Ciudad de México.

Estoy emocionado por los tacos, por todo… va a ser como unas mini vacaciones para mí y mi familia”.

También dejó ver su lado competitivo al hablar del escenario en la Ciudad de México, un parque que suele favorecer a los bateadores en Grandes Ligas.

He escuchado que hubo muchos jonrones la última vez que los Padres jugaron ahí, así que veremos… ojalá todo salga bien”, comentó entre risas.

Al final, Estrada mantiene claro su objetivo: regresar y lanzar por México en el Clásico Mundial de Beisbol.