Betis Vs Real Madrid: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido?

Betis y Real Madrid se enfrentarán este viernes 25 de abril en la cancha de La Cartuja por la Jornada 32 de LaLiga, donde el conjunto Merengue estará disputando una de sus últimas oportunidades para mantenerse en la contienda por el título, mientras que Álvaro Fidalgo y compañía, buscan sostener el 5° sitio que los hace soñar con Champions League.

En el tramo final de la temporada de LaLiga, Betis y Real Madrid protagonizarán el partido del día en España, donde Álvaro Fidalgo podría arrancar como titular debido al descanso recibido el compromiso anterior ante Girona, donde el conjunto Verdolaga logró imponerse en los últimos minutos.

Álvaro Fidalgo se reencontraría con Real Madrid, equipo en el que vivió sus primeros compromisos como profesional. X: @RealBetis

LaLiga parece que será conquistada por Barcelona, sin embargo, las lesiones de Lamine Yamal y Raphinha hacen soñar al Real Madrid con remontar la desventaja de 9 puntos y sumar un nuevo título a sus vitrinas que sería histórico.

Por su parte, Álvaro Fidalgo y Betis son 5° sitio en la tabla de posiciones y, aunque mantendrán su peldaño en esta Fecha, Getafe y Celta de Vigo los acechan en busca de esa plaza extra que podría significar su participación en la siguiente edición de Champions League.

Betis Vs Real Madrid: Día, horario y canal en México

Con dos opciones para sintonizar el partido a través de TV de paga y dos más para seguirlo por streaming, Álvaro Fidalgo y compañía intentarán conseguir un triunfo que revalide su sitio y les dé un envión anímico en el tramo más importante de la temporada.

Estos son todos los detalles para seguir el partido en México completamente EN VIVO:

Día: viernes 24 de abril, 2026.

Horario: 13:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Instancia del torneo: Jornada 32 de 38 en LaLiga.

Canal de TV: 1516 (Sky) y 522 (Izzi).

Alternativas por streaming: IzziGo y Sky+.

BFG