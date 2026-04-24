GP de Turquía regresará en 2027: 'Checo' Pérez suma dos podios ahí

El circuito de Istanbul Park volverá al calendario de Fórmula 1 a partir de 2027 durante al menos cinco años, según anunció la presidencia turca, lo que supone la culminación de la campaña que Turquía lleva años llevando a cabo para regresar a este deporte; Checo Pérez suma 2 podios en 3 apariciones.

Los detalles del acuerdo no se dieron a conocer de inmediato, pero el presidente Tayyip Erdogan tiene previsto anunciar oficialmente el acuerdo en un acto que se celebrará más tarde en el día en Estambul, junto al presidente ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, y Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el organismo rector del deporte.

El circuito situado en la parte asiática de Estambul es muy popular entre pilotos y aficionados, pero la última vez que recibió una carrera fue en 2021, como sustituto durante la pandemia de COVID-19.

También acogió Grandes Premios entre 2005 y 2011, así como en la temporada 2020, cuando Lewis Hamilton ganó la carrera para hacerse con su séptimo campeonato del mundo, igualando el récord de Michael Schumacher.

‘Checo’ Pérez en el GP de Turquía

La edición de 2027 se convertirá en la cuarta de Checo Pérez en el GP de Turquía, donde ha logrado subir al podio en dos ocasiones; en ninguna ocasión lo hizo defendiendo a una misma escudería:

2011 / 14° (Sauber).

2020 / 2° (Racing Point).

2021 / 3° (Red Bull).

'Checo' Pérez con Cadillac durante su primera temporada con la escudería. Pirelli Motorsport

* En un total de 6 ediciones, el piloto mexicano no contó con participación alguna: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

BFG