MLB regalará hot dogs en el Ángel previo a la Mexico City Series 2026

Las Grandes Ligas encenderán el ambiente en la Ciudad de México con una activación poco común fuera del estadio. MLB regalará hot dogs este viernes 24 de abril en el Ángel de la Independencia, como parte de la celebración previa a la Mexico City Series 2026.

El evento comenzará a las 14:30 horas y se extenderá hasta agotar existencias, en una dinámica pensada para acercar a los aficionados al entorno del beisbol de Grandes Ligas, en uno de los puntos más representativos de la capital.

El detalle distintivo estará en la cocina. Los hot dogs estarán basados en la receta del chef Enrique Olvera, considerado uno de los mejores cocineros mexicanos a nivel mundial, lo que le dará un toque especial a esta experiencia dentro del MLB World Tour.

Esta serie marcará la tercera ocasión en la que se disputen juegos de temporada regular de MLB en la Ciudad de México. En 2023, los San Diego Padres se enfrentaron a los Gigantes de San Francisco, mientras que en 2024 fueron los Astros de Houston contra los Rockies de Colorado, consolidando a la capital como una sede recurrente para el beisbol de élite.

En esta ocasión, los protagonistas serán los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres, quienes jugarán sábado y domingo en el estadio Alfredo Harp Helú, en una serie que forma parte de la expansión internacional de las Grandes Ligas.

Más allá del diamante, la MLB ha preparado una serie de actividades paralelas. Destaca una experiencia inmersiva en el Monumento a la Revolución, que estará disponible el viernes de 12:00 a 20:00 horas, y el sábado y domingo de 11:00 a 19:00 horas, ofreciendo una alternativa adicional para los aficionados.

A esto se suma la creación de un mural conmemorativo en la glorieta de la Diana Cazadora, intervención que busca dejar huella del paso de la MLB por la ciudad y reforzar la conexión cultural entre el beisbol y los espacios icónicos de la capital.

Con estas activaciones, las Grandes Ligas no solo calientan motores para la serie en el Harp Helú, sino que también convierten a la ciudad en un escenario extendido del espectáculo, llevando el beisbol más allá del terreno de juego.