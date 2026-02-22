¿México sin Mundial 2026 ? Comentarista de Televisa señala que hay riesgo de que nuestro país pierda partidos

La posición de México como coanfitrión de la Copa del Mundo 2026 ha entrado en una fase de incertidumbre crítica. El periodista de Televisa, Guillermo Schutz, sostuvo que la FIFA, respaldada firmemente por el gobierno de los Estados Unidos, sostendrá en los próximos días una serie de reuniones de carácter urgente y "muy desagradable" con los comités organizadores de las sedes mexicanas después de los actos de violencia que se desataron por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

La advertencia de Schutz cobra una relevancia institucional sin precedentes, dado que Televisa no sólo es la dueña de los derechos de transmisión, sino también propietaria del Club América y del estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca, sede inaugural del torneo. Según el comunicador, el riesgo de que México pierda algunos de sus partidos programados no es una especulación, sino una posibilidad tangible que se discutirá al más alto nivel diplomático y deportivo.Jalisco bajo fuego y la amenaza al Estadio Akron.

La FIFA (respaldada por el gobierno de los Estados Unidos) tendrá una plática muy desagradable con los comités organizadores de las sedes mexicanas en los próximos días. Lamentablemente el riesgo de perder algunos partidos del mundial en México es muy real", escribió Schutz en su cuenta de X.

E l epicentro de la preocupación se sitúa en el estado de Jalisco, bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras confirmarse el abatimiento y posterior fallecimiento de Oseguera Cervantes, la entidad se vio sumergida en una jornada de narcobloqueos y enfrentamientos armados que han puesto en entredicho la seguridad del Estadio Akron.

La casa de las Chivas de Guadalajara tiene asignados cuatro partidos de la justa mundialista. Entre ellos, el enfrentamiento más atractivo es el Uruguay contra España, un duelo que por su perfil histórico y la calidad de sus estrellas internacionales requiere de un despliegue logístico y de seguridad impecable. La FIFA, que mantiene protocolos de "tolerancia cero" ante conflictos civiles que pongan en riesgo a delegaciones y aficionados, evalúa si la sede de Zapopan ofrece las garantías necesarias para un evento de esta magnitud.

México tiene proyectado recibir un total de 13 partidos de la Copa del Mundo 2026, distribuidos en tres ciudades estratégicas.

Partidos del Mundial 2026 en México

Estadio Azteca (Ciudad de México): cinco partidos, incluyendo el juego inaugural de la selección mexicana.

Estadio BBVA (Monterrey): cuatro partidos.