Bajo fuerte dispositivo de seguridad llega vehículo Rhino a FEMDO

Un fuerte dispositivo se implementó en las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por elementos de la Guardia Nacional del Grupo especial Murciélago para la llegada de posibles detenidos de las acciones de las Fuerzas Armadas en Tepalpa, Jalisco, y los restos mortales de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido en un operativo este domingo.

En punto de las 15:30 arribó un convoy fuertemente armado de personal de la Guardia Nacional custodiando una unidad de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República a las instalaciones de la FEMDO en la colonia Guerrero en la Ciudad de México.

Elementos de seguridad postrados en las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada Foto: Ricardo Vitela

El perímetro de la Fiscalía estuvo rodeado por elementos de la Guardia Nacional con armas largas; al llegar la unidad de periciales ingresó a las instalaciones, quedando en el exterior en la custodia.

Más tarde se hizo presente personal de la Policía de Investigación perteneciente a la Fiscalía General de justicia de la Ciudad de México, y también se colocaron en el perímetro de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada a la FEMDO.

La unidad blindada de la Secretaría de seguridad y protección ciudadana federal, conocida como Rhino, también llegó junto con otras camionetas de la misma corporación para postrarse en la parte posterior de la calle de Soto, en la entrada principal de la fiscalía especializada.

Se espera que las próximas horas continúe la movilización en la Fiscalía y se prevé que puedan llegar algunos detenidos del operativo contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Brugada hace un llamado a la calma en la CDMX

Por Georgina Olson

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer en su cuenta de X que el Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz de la Ciudad de México (CDMX) está “en sesión permanente dando seguimiento a los eventos de hoy, en coordinación con el Gobierno federal”.

Y detalló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana estará informando sobre cualquier evento de relevancia.

Brugada también hizo un “llamado a la calma y a que -los ciudadanos- se informen por fuentes oficiales. Estamos trabajando para garantizar prevención, seguridad y construcción de paz en la ciudad”.

Así lo expresó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció en la red social X, que la Secretaría de la Defensa Nacional llevó a cabo un operativo “que derivó en diversos bloqueos y diversas reacciones” tras la muerte de "El Mencho".

En redes sociales, Brugada también manifestó “Todo el respaldo a @Defensamx1, @GN_MEXICO_, Fuerzas Armadas y al @GobSeguridadMX”.

