México recibe una gran noticia: Gilberto Mora vuelve a entrenar con Xolos y se acerca su regreso

La reaparición de Gilberto Mora en los entrenamientos de Xolos de Tijuana encendió una señal de alivio en el futbol mexicano. A sus 17 años, el mediocampista ofensivo volvió a tocar el balón en campo tras semanas de ausencia por una pubalgia que lo marginó tanto de la Liga MX como de la Selección Mexicana.

El club fronterizo compartió imágenes del regreso en sus redes sociales, donde se observa al juvenil participando en ejercicios con balón. La escena, simple en apariencia, adquiere peso en un contexto de urgencias. México enfrenta una etapa de ajustes y bajas sensibles mientras se alista para la Copa del Mundo 2026, y la recuperación de uno de sus talentos más prometedores abre una ventana de soluciones.

¿Desde cuándo no juega Gilberto Mora?

Mora no juega un partido oficial desde el 17 de enero de este año, cuando disputó 45 minutos en el empate 1-1 ante Atlético de San Luis durante la jornada 3 del Clausura. Aquella fue su última aparición antes de que la sobrecarga muscular derivara en una pubalgia que lo obligó a frenar.

El propio futbolista señaló que la lesión fue consecuencia directa de la alta carga de partidos que acumuló en el último año. Su calendario fue una curva ascendente sin pausa. Participó de forma constante en Liga MX, tuvo actividad internacional en torneos juveniles y dio el salto a la selección mayor, donde ya suma cinco apariciones. En ese mismo periodo también formó parte de procesos como la Copa Oro y el Mundial Sub 20, lo que incluso lo dejó fuera del Mundial Sub 17 por exceso de actividad.

En números, su impacto con Xolos ya es tangible pese a su corta edad. Acumula cerca de 50 partidos, nueve goles y dos asistencias, registros que lo colocan como una pieza distinta en un entorno que suele exigir madurez temprana. Su estilo de futbolista combina lectura de juego, conducción limpia y una personalidad poco común para su edad, rasgos que lo han instalado como una de las grandes apuestas del futbol mexicano a mediano plazo.

El regreso llega en un momento estratégico para Javier Aguirre, quien observa cómo su base de jugadores sufre desgaste y ausencias en la ruta hacia 2026. Mientras el combinado nacional se prepara en Chicago para enfrentar a Bélgica, la figura de Mora reaparece desde Tijuana como una alternativa que puede recuperar protagonismo si logra sostener continuidad física.