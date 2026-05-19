Periodista en México es asaltado en vivo durante transmisión de la Liga de Basquetbol

La inseguridad en México sigue siendo preocupante. Miles de personas sufren a diario la indefensión mientras realizan sus actividades laborales o simplemente pasean por cualquier calle de su ciudad.

Al periodista Fernando Vargas, que se especializa en cubrir la Liga Nacional de Basquetbol Porfesional de México, le sucedió un episodio amargo cuando fue asaltado mientras estaba en una transmisión en vivo en su teléfono móvil dentro de su auto este martes 19 de mayo por la noche.

Fernando Vargas trabaja dentro de la Liga de Basquetbol Profesional de México como el director de medios de comunicación y mientras hacía un enlace para el programa de activo Deportes para hablar de la parte de play offs de la liga femenil, unos asaltantes se acercaron para cometer el delito.

¿Cómo fue asaltado el periodista Fernando Vargas?

Vargas se había refugiado en su auto para no sufrir estragos con la lluvia y aprovechó el punto quieto de una gasolinería para realizar su trabajo, sin embargo, cunado estaba concentrado en dar sus puntos de vista para el show, un hombre, que porta una camiseta de los Lakers y cuyo rostro alcanza a apreciarse, abre la puerta de golpe y corta cartucho para intimidar al reportero.

El asaltante portaba playera de los Lakers de Los Angeles Captura de pantalla

Vargas trataba de encontrar un sentido a la situación hasta que le ordenaron bajar del auto, él solamente alcanza a pedirles calma y después desaparece de la toma. Todo esto sucedió mientras en el plató del estudio de televisión, el conductor se quedaba atónito ante lo que sucedía. Le robaron todas sus pertenencias y hasta el auto.

El asalto a Fernando Vargas, director de comunicación de la LNBP fue en Morelos este martes 19 de mayo Captura de pantalla

Le exigieron la cartera y el télefono para después bajarlo del auto. El afectado les pidió que si le permitían quedarse con alguna identificación, pero el asaltante le niega la oportunidad. Por fortuna, minutos después fue cobijado por elementos de la Guardia Nacional y pudo dar aviso a familiares y amigos de que el asalto no pasó a daños físicos, por lo que puso rumbo para levantar el acta pertinente ante las autoridades.