México estrenará su playera negra este viernes 22 de mayo contra Ghana

México enfrentará a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc este viernes 22 de mayo, partido amistoso en el que el conjunto de Javier Aguirre aprovechará para estrenar la playera negra que podrían utilizar en uno de sus partidos correspondientes al Mundial 2026.

En la parte final de su preparación para el Mundial 2026, México viajará a Puebla para enfrentar a las Estrellas Negras africanas, quienes no presentarán su mejor plantel con el que afrontarán la justa veraniega.

Dentro de la convocatoria por parte del Tri existen notables ausencias respecto a los europeos que terminan su actividad este fin de semana, por lo que concentrarán una vez que México haya disputado su compromiso y se centrarán en las últimas pruebas, mismas que serán frente a Australia y Serbia.

Será en este mismo compromiso ante Ghana donde el Tri utilice su nueva playera negra presentada apenas unos días atrás, misma que marca la séptima en la historia de este color y con la que intentarán enamorar a los aficionados de cara a un certamen en donde se medirán frente a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia por uno de los boletos disponibles hacia los 16avos de final.

México Vs Ghana: Todos los detalles del partido amistoso

Este primer partido de la Selección Mexicana se jugará –prácticamente- sin ninguno de los futbolistas que militan en Europa, sin embargo, Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Mateo Chávez, Jorge Sánchez, César Montes y Luis Chávez ya se encuentran bajo las órdenes de Javier Aguirre en busca de ganarse un sitio entre los 26 que representarán al Tri en la Copa Mundial.

Estos son todos los detalles del compromiso:

Día: viernes 22 de mayo, 2026.

Horario: 20:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Cuauhtémoc de Puebla / 47,704 espectadores.

Canales de transmisión: Canal 5, TV Azteca y TUDN.

El partido entre México y Ghana no se llevará a cabo durante Fecha FIFA; se disputará con puros futbolistas de Liga MX. Mexsport

BFG