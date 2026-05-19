Cruz Azul exilia al América y se apropia del Estadio Ciudad de los Deportes

Cruz Azul ultima cada detalle para recibir a Pumas en la Final de ida a disputarse desde la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, borrando todo rastro americanista y apropiándose del recinto en el que buscarán tomar ventaja frente a los universitarios.

Una vez consumado su boleto a la Gran Final del Clausura 2026 tras eliminar a Chivas, Cruz Azul arrancó a gestionar su regreso al Estadio Ciudad de los Deportes y dejar a un costado el Estadio Cuauhtémoc, mismo que los acogió tras la negativa de Pumas de prolongar su estadía en el Olímpico Universitario para este semestre.

Con el visto bueno de la familia Cosío, Cruz Azul anunció su localía para este jueves 21 de mayo en el inmueble de la Colonia Noche Buena, mismo al que le comenzaron a dar su manita de gato para quitar cada uno de los detalles que hacen alusión al América y recibir a los más de 35,000 aficionados que se darán cita para apoyar a La Máquina en busca de su nueva décima conquista en el futbol mexicano.

No existe confirmación sobre si las gradas de color amarillo del estadio se teñirán del mismo tono de azul que hay en el resto del recinto, o se mantendrán sin algún tipo de movimiento, luciendo el color principal del máximo rival deportivo para Cruz Azul.

Con 180 minutos por disputarse en el resto del Clausura 2026, Cruz Azul mantiene el sueño de convertirse en campeón por décima ocasión en la historia, mientras que Pumas intentará sumar su octavo cetro desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario, recinto que en los últimos meses compartían y hoy se convirtió en la mayor manzana de la discordia entre celestes y universitarios.

BFG