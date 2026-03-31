El México – Bélgica tendrá invitado de lujo

El partido México vs Bélgica de este martes 31 de marzo, tendrá un invitado de lujo en el Soldier Field de Chicago. Penta Zero Miedo tendrá una aparición especial.

“Chicago, nos vemos muy pronto. Este 31 de marzo estaré en el México vs Bélgica en Soldier Field.

El Penta Zero Miedo estará en el amistoso México - Bélgica, que se jugará en el Soldier Field de Chicago Mexsport

No se lo pierdan… quiero sentir toda su energía. Vamos con ¡zero miedo!”, publicó el originario de Ecatepec.

Penta Zero Miedo se convirtió en Campeón Intercontinental de la WWE el pasado 2 de marzo de 2026, cuando venció a Dominik Mysterio en el Monday Night de RAW.

El luchador mexicano cumplió uno de sus sueños que se trazó cuando incursionó en la WWE y tras coronarse, lanzó un emotivo mensaje a sus seguidores: “si crees en ti todos los días, este es el resultado, el oro. Nunca dejen de creer en ustedes porque aquí está el mejor resultado”.

Penta Zero Miedo se ha convertido en una inspiración de lucha, tanto dentro como fuera de los escenarios. Varios aficionados han adoptado su filosofía para combatir hacer frente a las enfermedades que los aqueja.

México viene de empatar 0-0 con Portugal en lo que fue la reinauguración del Estadio Banorte, el pasado sábado.

Contra Bélgica, México jugará su octavo partido en su historial. Con los belgas ha jugado en los Mundiales que se han desarrollado en nuestro país.