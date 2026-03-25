No tiene duda de que Gilberto Mora va a un club Top

El abanico de ofertas es real para Gilberto Mora. El técnico Sebastián ‘Loco’ Abreu consideró que el seleccionado mexicano tiene las cualidades para estar en un equipo de elite, pero también subrayó que, si tuviera otra nacionalidad, tendría más alternativas de equipos.

“Puede ir a un club Top gama sin ninguna duda, esa posibilidad la puede tener por futbol, por cómo ve el futbol, por cómo está preparado, pero también es real que, si fuera argentino, brasileño, uruguayo, tendría 10 alternativas de club Top gama, claras, concretas, filtradas”, indicó ‘Loco’ Abreu para Vamos Show.

Si tuviera otra nacionalidad, Gilberto Mora ya tendría más ofertas Mexsport

“En lo otro sería ya querer hacer negociaciones anticipadas y estar presionando por la negociación, lo queremos cerrar porque saben que este y este, está interesado”, añadió sobre el juvenil que se recupera de una pubalgia y que ha llamado la atención por su desempeño en la cancha.

Para el técnico uruguayo, el que Gilberto Mora esté en Xolos de Tijuana, tiene una particularidad positiva para su fichaje.

Gilberto Mora podría regresar a las canchas en unas semanas Mexsport

“Siendo en un club que es la particularidad excepcional, no es de los clubes que normalmente un equipo europeo pueda decidir y están acostumbrados, ah no, a la presión, América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, también tiene esa particularidad positiva, de Xolo para el mundo”, señaló Abreu.

Gilberto Mora se mantiene en proceso de recuperación de cara al Mundial 2026. Desde la jornada 3 del Torneo Clausura 2026, no ha tenido participación y se espera que esté de regreso para finales del mes de abril.

Para los amistosos contra Panamá y Bolivia, el futbolista de Xolos de Tijuana fue baja de la concentración de la Selección Mexicana, debido a las molestias físicas que había presentado.

En 2025, Gilberto Mora hizo su debut oficial con la Selección Mexicana mayor en la Copa Oro, a la edad de 16 años, y después disputó el Mundial Sub-20.