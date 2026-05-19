El templo es de la FIFA: El Estadio Banorte estrena en su interior branding oficial para el Mundial

Las letras ya están ahí. Pintadas sobre el concreto que durante décadas cargó las voces de Pelé, Maradona y generaciones enteras de aficionados mexicanos. El estadio Banorte, hoy llamado estadio Ciudad de México, amaneció transformado por primera vez con la identidad visual oficial de la Copa del Mundo 2026. Una escena que convirtió al recinto en un inmueble que ya respira Mundial.

En la zona media de las tribunas apareció el nuevo sello del torneo. “Mexico City World Cup 2026” se puede leer en el graderío sobre un fondo verde acompañado por alas doradas pintadas a los costados. La intervención visual marca el inicio de la etapa definitiva rumbo a la inauguración del torneo.

Porque el tiempo ya dejó de medirse en años.

Ahora se mide en partidos. El estadio que volverá a abrir un Mundial. La Copa del Mundo 2026 comenzará el 11 de junio en la Ciudad de México. El partido inaugural enfrentará a México contra Sudáfrica en el inmueble que durante el torneo llevará oficialmente el nombre de Estadio Ciudad de México, como parte de las regulaciones comerciales de FIFA.

La decisión coloca nuevamente al coloso de Santa Úrsula en el centro del futbol mundial.

Ningún otro estadio en la historia ha inaugurado tres Copas del Mundo masculinas. El Azteca abrió México 1970 continuó con su legado en 1986. Ahora se prepara para hacerlo otra vez en 2026.

La posibilidad de convertirse en el único estadio con tres inauguraciones mundialistas empieza a dejar de ser una proyección histórica y comienza a sentirse como una realidad visible desde las tribunas.

FIFA ya tomó el control

La transición ocurrió después de la semifinal de ida del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Guadalajara.

Tras el empate 2-2 del miércoles por la noche pasado, la administración del estadio entregó el control operativo del recinto a FIFA y a su comité organizador. El movimiento representa uno de los pasos más importantes en la cuenta regresiva rumbo al Mundial.

Días antes ya había aparecido el primer letrero oficial con el nombre “Estadio Ciudad de México”, una señal clara de que el organismo internacional aceleró la supervisión directa sobre el inmueble.

El Estadio Ciudad de México recibirá un total de cinco partidos durante el Mundial 2026. X: @MXESTADIOS

Las remodelaciones continúan mientras FIFA afina detalles de logística, seguridad, hospitalidad, accesos y adecuaciones tecnológicas para el torneo más grande en la historia de los Mundiales, que por primera vez contará con 48 selecciones.

Los partidos que recibirá el Estadio Ciudad de México

Además del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, el inmueble albergará otros partidos de la fase de grupos, incluyendo el encuentro del Tricolor ante Chequia, además de encuentros de eliminación directa.

La FIFA diseñó el calendario para convertir a la Ciudad de México en uno de los centros neurálgicos del torneo junto con ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Dallas.