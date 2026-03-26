Buenas noticias en Selección Mexicana: Gilberto Mora, Santi Gimenez, van bien

Hay buenas noticias en Selección Mexicana, tanto desde Tijuana como en Europa, con referente al tema de los lesionados de cara al Mundial 2026. Gilberto Mora, Santiago Gimenez y Edson Álvarez están casi listos para regresar a las canchas.

“Buenas noticias desde Tijuana y desde Europa con Santi y Edson, este último estará bien en abril”, expresó Javier ‘El Vasco’ Aguirre en conferencia de prensa.

Gilberto Mora sufrió una pubalgia, mientras que Santiago Gimenez requirió operación por una lesión en el tobillo.

Javier' El Vasco' Aguirre prefirió no llamar a Santiago Gimenez para el partido contra Portugal Mexsport

El técnico de México consideró que es una pena que haya tanto lesionado, pero señaló que no es ningún pretexto. En su ciclo, han llamado a 83 futbolistas, aunque los que estuvieron en Copa Oro y Nations League, la mitad del equipo no está.

“Estuve en Milán con Santiago, veía sus fechas… y él podía haber venido (contra Portugal), pero preferí que no. No me parece justo, que después de jugar cinco minutas, vengas… estuve con (Rodrigo) Huescas, está poniendo mucho entusiasmo, con ‘Chino’, para verlos, cómo están”, expresó ‘El Vasco’.

Javier Aguirre afirmó que todos los futbolistas quieren ser tomados en cuenta y consideró que jugar en el Estadio Azteca es impagable.

“Todos tienen ganas. Alexis Vega se limpió la rodilla. Todos quieren estar. Esto es impagable, lo digo hasta el cansancio, es indescriptible, algo magnífico”, indicó.