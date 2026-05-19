Hacen viral un video de 'Neymar' en el baño tras ser convocado al Mundial 2026

Neymar fue tendencia absoluta en las últimas horas tras su llamado a la Selección de Brasil para el Mundial 2026, por lo que aficionados hicieron viral un video donde presuntamente está en el baño mientras decenas de seguidores lo graban con los teléfonos; todo se trata de un doble del jugador carioca que está por vivir su cuarta Copa Mundial de la FIFA.

Fue este lunes 18 de mayo cuando Carlo Ancelotti anunció su lista definitiva para la Copa del Mundo en la que encabezan el Grupo C, mismo que comparten con Marruecos, Haití y Escocia. Al incluir a Neymar entre los 26 elegidos, la afición desató su emoción por el 10 que buscará llevarlos a conquistar una sexta corona, misma que no ostentan desde 2002.

En el video viral compartido en redes sociales, se aprecia a una persona muy similar a Neymar que se encuentra en el baño con los pantalones abajo siendo grabado por decenas de aficionados que aseguraban era Neymar.

Por supuesto, con el paso de los minutos y la fuerza que tomó en redes sociales, se evidenció que NO ES NEYMAR quien sale en los videos, sino que se trata de un doble que cuenta con una complexión similar a la de la estrella brasileña, mismo que segundos más tarde comenzó a increpar a quienes le gritaban y lo grababan en el baño.

Este 2026 representará la última oportunidad de Neymar para ser campeón del mundo con una Selección de Brasil que marcha como favorita para llevarse el Grupo C ante Marruecos, Escocia y Haití, pero la suerte le cambia al momento de medirse a las potencias como Francia o España, máximas favoritas para consagrarse de nueva cuenta y bordar otra estrella a su escudo.

BFG